台灣最美的是人！新北揪團購！香蕉價回升

2017年11月05日 07:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣最美的風景果然是人！近期香蕉盛產，新北市啟動「預防蔬果滯銷之促銷機制」，由農業局與新北果菜公司發動團購，新北市農會更帶領各級農會共同行銷，全力支持產地農民，銷售數量約90公噸，價格逐步回升，協助穩定產地價格。

新北果菜公司依循預防蔬果滯銷之促銷機制，發覺香蕉產量大增，立即結合板橋果菜市場，推出夏季國產水果揪團購，開創需求，鼓勵消費者享用「最對時、最新鮮」的國產香蕉，紓解產地壓力，銷售數量近20公噸。

新北市農會透過運銷體系，與各級農會合作行銷香蕉，結合各展售活動、網路平台，與消費者互動帶動買氣，各農會及農會超市總銷售量逾70公噸。民眾、農會、果菜公司團結一心，發揮新北市龐大消費力，總訂購數量逾6,000箱，協助銷售90噸香蕉，幫助農友渡過這艱困時期，價格也從每公斤10元以下逐步回升至每公斤15元。

消費者選購香蕉時，應注意果實飽滿肥大，尾部圓滑帶點青綠色，並注意成熟度，避免存放過久導致過熟腐爛，還有記得不要冷藏，容易凍傷變黑影響口感。參加香蕉團購的顏小姐表示，我都用Line和臉書分享團購訊息，大家揪團一起訂，香蕉很Q、很好吃，我買來送朋友，朋友吃完都接著訂，真的沒想到，原來我這樣揪團，也能夠幫到農友。

農業局表示，臺灣香蕉品質優良，富含維生素礦物質，現在正值產季，消費者可以多多享用，集合大家的消費力量，創造更多需求，幫助南部產地農友。

(中時電子報)