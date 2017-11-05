五星主廚與學子飆創意！宴會料理端美味

2017年11月05日 07:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

廚師是創造文明的無名英雄！藉由傳承與教育，讓台灣廚師手藝更上一步！桂冠實業股份有限公司日前在台北國賓大飯店舉行新菜發表Trade Show，計有四組由第三屆桂冠盃「天廚妙搭 食尚饗宴」全國創意宴會料理競賽脫穎而出的學生，搭配名廚共同研發的主菜與冷盤，共計八道菜色正式發表，這四組學生在廚藝競賽中勝出後，隨即比照國外師徒制，由名廚魏韶璞、許政堂、劉忠和與李佳其等師傅們零距離貼身指導，師徒共同創作全新宴會料理，評選最終獎項。

義峰高中謝承翰、沈躍穎獲「創新驚艷獎」、莊敬高職李俊威、李俊達獲「極致風味獎」、莊敬高職謝宜旻、林宜萱獲「精湛廚藝獎」、中華醫事科技大學王禹璁與蔡銘洋獲「天廚妙搭獎」，各頒發獲獎學生每組各2萬獎助學金。

這次也藉由同學們與廚師搭當，展現桂冠之於料理的美味性與便利性，同樣也是讓同學們有機會在步入餐飲業前，跟在前輩們身邊貼身見習，廚藝、餐飲管理SOP流程等，最實質的接觸與專業提升，養成日後順利進軍餐飲界的敲門磚。

主廚魏韶璞表示，現在的世代，能在學生時期就確立目標，是一件難得之事！以我這組學員為例，他們獨自從馬來西亞來到台灣，以「烘焙」與「點心」師傅為目標，在台灣度過無數個過節沒有家人慶祝的日子，只為了國內學不到的餐廚技藝，這樣的精神難能可貴！

四位大廚許政堂（左2）、魏韶璞（左3）、劉忠和（右3）、李佳其（右2）及桂冠實業股份有限公司王亞倫總經理（右4）共同與同學們打造盛宴！（主辦單位提供）

因此，為了延續這樣的堅持不滅，今日上菜的料理我們特別挑選馬來西亞菜與台味做結合，展現他們在台灣所獲得的知識與技術，在未來路上能過關斬將，在廚藝界發光發熱！

第三屆桂冠盃獲獎的四組學生與四位名廚合力創作的宴會菜於台北國賓大飯店發表，現場播放學生在主廚身邊學習的影片回顧，也安排料理實境秀，示範新研發菜色，由李佳其師傅帶領的中華醫事科技大學王禹璁、蔡銘揚端出仿蝦絲魚餅、切餅香菇肉排小漢堡、桂冠香菇雞。

許政堂師傅帶領義峰高中謝承翰、沈躍穎譜出蝦絲蘿蔔糕佐筍香辣醬、旗魚甜筒沙拉.烏魚子粉、元盅金湯 寓意團圓；魏韶璞師傅帶領莊敬高職李俊威、李俊達選手烹出南蠻風味半撈生、「美里」阿嬤的味道 先蕈菇芋香肉捲；劉忠和師傅帶領莊敬高職謝宜旻、林宜萱選手煮出柚香桂冠蝦絲中卷、百香千絲魚球等多道宴會好料理。

(中時電子報)