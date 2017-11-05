因菲國向陸靠攏不認這遠房親戚？小英遭轟有夠冷血

總統蔡英文。（資料照,范揚光攝）

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中時電子報

蔡英文總統太平洋友邦之旅4日畫下句點。前天過境關島時，蔡英文表示她剛訪問過馬紹爾、吐瓦魯及索羅門，「這3國人民和我們的人民都源自南島，期待大家一起追根溯源」。對此，自由作家洛杉基說以前台灣學者還把原住民與菲律賓土著扯上關係，現在卻跟南洋土著攀親戚，翻臉不認菲律賓這遠房親戚，洛疑惑因為他們向中國靠攏了？他怒轟「實在有夠冷血」。

蔡英文前天過境關島時，她說來到關島她感到很開心，因為台灣與關島關係獨特，歷史文化根源可遠溯數世紀之久，「研究顯示關島查莫洛人與台灣原住民族關係密切」。她也表示，她剛訪問過馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島，「這3國人民和我們的人民都源自南島，期待大家一起追根溯源」。

對此，洛杉基表示，如果那些為獨派政府服務的人類、歷史學家，有足夠的考古證據證明「數千年前」台灣原住民與南島土著是同一血緣，應該可以改寫人類起源史，得到諾貝爾獎。

洛杉基說台灣數千年前有屬於自己的石器、鐵器文化，南國「人民」或許只是飄洋過海到台灣作客，並不表示跟台灣「人民」屬於同一個血緣。洛說立場客觀的國際級歷史、人類學家，如果要駁斥蔡總統與獨派學者這種否認台灣人九成屬於漢人的事實、非要因為一成的原住民或許與數千年前到訪的南島土著成了遠房親戚，就把臺灣「人民」與南島「人民」的遠古DNA族譜合併，應該不是件困難的事。

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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