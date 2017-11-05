年輕人認識世界有捷徑 謝金河：從下手買一張股票開始！

財信傳媒董事長謝金河認為，讓年輕人認識世界，可以從下手買一張股票開始！(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導
有股票在手，會讓人對世界對經濟現象變得更敏銳！(資料照片 杜宜諳攝)

年輕人如何認識世界？出國旅行是一般的認知，但財經專家謝金河的答案很特別！他以個人的經驗說，其實認識未來的世界捷徑，就是親自買一張股票。手上有股票，這世界立刻變得不一樣！

財訊傳媒董事長謝金河在臉書po文說，33年前進入財訊工作，在辦公室聽到有人講股票，他會立刻走人。不過，三年後有一天長官跟他說，「投資股票是最高尚的行業」，不必靠政商關係，也不必逢迎拍馬，只要自己夠努力，就可以很高尙，且心安理得賺錢。當時，這個話謝金河聽進去了。

謝金河說，第二天聽從同事建議，他買了一張股票，自從有了人生第一張股票後，他發現自己對經濟現象變得更敏銳。從那一刻起，他到書店買了所有跟股票投資有關的書，把股票操作的技術分析搞得通透。此外，他還持續很長的時間到政大社會科學資料中心，把經濟日報、工商時報過去廿幾年的報紙翻閲讀完，補強證券市場的史觀。大約幾年時間，他從痛恨別人做股票，不知不覺變成專家。

他說，今年自己的小兒子大學畢業，他要兒子從美國股票研究開始，他人生第一次買的股票是一股Nvidia，他發現，兒子會主動跟他討論AI的未來。以前丟很多書給兒子看，通常沒有廻響，但有一點股票在手，這個世界立刻變得不一樣！

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

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