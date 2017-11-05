憑國際航線登機證！免費參觀「奇美食品幸福工廠」換好禮

2017年11月05日 08:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

搭飛機的登機證可別隨便丟！來超可愛也美味的「候機室」尋驚喜！位於台南航空站正對面的「奇美食品幸福工廠」不但是全台唯一的冷凍包子觀光工廠，也號稱全台最大最好玩的候機室！為了讓來到台南的國內外旅客都知道有這個好吃、好玩又好逛的景點，台南市政府觀光旅遊局特與奇美幸福觀光工廠合作，除了憑當日登機證即可到奇美食品幸福工廠免費兌換美式咖啡的服務外，針對搭乘國際線航班的旅客，可以免費參觀觀光工廠內的燒包品牌形象館，體驗有趣的互動設施，還可獲得精美小禮一份！活動自即日起至12月31日止。

台南最夯的藝文聖地「奇美博物館」。（達志影像／shutterstock提供）

台南市政府觀光旅遊局表示，奇美幸福觀光工廠為本市優良觀光工廠，提供旅客舒適觀光、購物、休憩功能，由於該廠位於台南航站正對面，正好可以利用候機前後時間來趟觀光工廠之旅，加上周邊的奇美博物館、十鼓文化園區等重要景點串連，一氣呵成南關線觀光帶。奇美觀光工廠表示，後續也計畫與本市農特展、伴手禮業者合作，發展成台南特色伴手禮展售中心。

此次的行銷合作專案提供加碼優惠，讓國際線旅客在等待登機前或下機後，憑當日登機證就可到對面奇美食品幸福工廠參觀有趣的燒包品牌形象館，了解台南美食的製作過程，悠閒的喝上一杯咖啡；並在離開前逛逛特色伴手禮賣店，購買台南伴手禮餽贈親友，分享旅行台南的美好回憶。

小朋友開心在「奇美食品工廠」DIY動手做美味！（圖取自「台南市政府觀光旅遊局」官網）

奇美幸福觀光工廠表示，目前提供的憑當日登機證即可免費兌換美式咖啡一杯的服務，是來自「進門先奉茶」的概念，希望旅客抵達台南就可以先體驗在地的熱情款待。活動開始至今頗受好評，遊客紛紛表示：「起飛前可以喝到免費咖啡且還能購買到台南伴手禮，很喜歡這麼方便又熱情的台南」。而與市府觀光旅遊局的加碼合作，希望能讓國際旅客知道台南有這樣有巧思的候機方式，在登機前多停留一站，讓候機時間也變得值得回味。

奇美食品成立台灣第一家包子觀光工廠，廠內設有「烘焙示範區」，開放民眾預約製作鳳梨酥，引領消費者認識食品產製流程。（本報系記者 曹婷婷攝）

奇美食品幸福工廠內，有漫步咖啡館及主題風味館可供旅客休息，主題風味館設有200個座位，除了舒適沙發區、免費WIFI與充電設備，並有輕食沙拉、丼飯、義大利麵、日式煎餃、特色刈包餐、炸物拼盤、雪花冰及各式飲品，單價平易近人，選擇多樣化。而漫步咖啡館提供咖啡、各式飲品、下午茶及現場製作烘烤的中西式麵包，美味可口。且咖啡館面向台南航空站的窗邊座位區，採用大片落地玻璃，是欣賞飛機起落及等候接機旅客的最佳休憩位置。

來「奇美食品幸福工廠」看超Q的水餃美眉！（

至於廠內的「燒包品牌形象館」，有各種好玩的多媒體遊戲可讓遊客了解產品製程及食材選用的重要性；廠內還有DIY手作課程，只要30分鐘就可體驗手作杯子蛋糕，好吃又好玩。

的「奇美食品工廠」瞭解包子、鳳梨酥的製作過程！瞭解美味食物如何製作不過癮，還能自己動手DIY，做出「獨一無二」可口點心！累了話還能在美麗咖啡館喝杯拿鐵、搭配蛋糕！親子共遊台南，累積滿滿快樂回憶！

(中時電子報)