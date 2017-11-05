陳景峻選新北主打零舉債 遭酸：選市長 不是選最會省錢的人

陳景峻（左）擔任台北市副市長兩年多，聲稱市長柯文哲的勤儉理念是他學到最重要的一課。（資料照片，鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

有意參選新北市長的台北市副市長陳景峻，在臉書專頁上砲轟新北舉債為六都之最，他若當選，將效法柯文哲「克勤克儉」的作風、實現「年度預算零舉債」目標。此文一出，引來網友狂酸，新北市府發言人張其強更反譏：台北市副市長集寵愛於一身慣了，當然不會知道新北市開源節流的苦。

陳景峻在「新北都 景峻」專頁上貼文指出，關於縣市舉債問題，最該罵的是朱立倫！根據審計部2016年報告：直轄市部分，新北市債務4年增加564億餘元，增幅84.94％最多！

陳景峻說，以他在台北市府2年，看到柯文哲市長每天「克勤克儉」的工作，為北市還了390億債務，勤儉是柯市府最重要的施政理念，也是他學習到最重要的一課。所以他若當選新北市長，會以「年度預算零舉債」做為最重要的施政目標。

有網友在PO文下面留言：「高雄市是全國六都負債最高的，沒聽你批評，柯市長說的很公正你要選市長學學柯市長把實話說出來」；也有人說舉債不一定是壞事，只要留下建設，讓人民有感，「現在是選一個市長，不是選最會省錢的人！」

另據《聯合報》報導，新北市發言人張其強反酸台北財政資源豐富，反觀新北中央補助的普通統籌款及一般性補助，平均每人僅分得0.96萬元，遠低於台北的1.93萬元及高雄的1.53萬元。

張其強說，希望陳副市長有空多了解一下新北建設的來龍去脈及實際狀況，若依據目前新北情況，既要配合中央推動各項重大公共建設，又要零舉債，恐怕只有增加稅收才能辦得到，但新北市民會「嚇到吃手手」。

(中時電子報)

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