政大變綠？王丰：黨校可以「不黨」但不能沒格

2017年11月05日 08:39 中時電子報 黃以謙

近日有媒體披露，國立政治大學在國外網站刊登徵才資訊，校籍顯示為「台灣台北，中國的一省」，引發外界關注。但政大將此問題推給網站，稱此非校方立場，要外界勿作政治聯想；對此，政大校友、知名作家王丰表示，這個前黨校「不黨」之後，請不要沒格。若是陳果夫、陳立夫的時代，只會回答：「台灣當然就是中國的一個省。」

王丰4日發文，評論政大近來的立場問題。他說，原本屬於國民黨黨校的政大逐漸變綠，綠到可以違反憲法一中原則，綠到可以數典忘祖忘記創校精神。然而，政大雖然改了校歌歌詞，但是卻還保留蔣介石欽定的梅花「校徽」，可見政大綠中還殘留正藍旗的遺緒，屍居餘氣。

他強調，黨校可以「不黨」，但這個前黨校「不黨」之後，不要沒格！沒格的學校，就像沒格的人，難以在社會上立身處世。台灣最可怕的現象是，知識份子出格的情況，到了令人髮指都來不及的地步了。

談到校籍爭議，王丰指出，台灣原本即是「中華民國」的一個省，憲法明明白白地說「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」。照此說法，台灣本來就是中國的一個省，除非執政當局透過制憲途徑，再立一部新憲法，否則這部舊憲法就會沒天沒夜緊緊咬定台灣就是中國的一個省。

王丰也講出自己的一點期待，希望政大的領導階層之中，還存在有骨氣的讀書人，敢向「綠衛兵」說：「我們台灣就是中國的一個省。」

(中時電子報)