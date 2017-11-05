政大變綠？王丰：黨校可以「不黨」但不能沒格

政大的徵才資訊以英文顯示所在地為「台灣台北，中國的一省」。(擷取自jobs.ac.uk)

友善列印
中時電子報

近日有媒體披露，國立政治大學在國外網站刊登徵才資訊，校籍顯示為「台灣台北，中國的一省」，引發外界關注。但政大將此問題推給網站，稱此非校方立場，要外界勿作政治聯想；對此，政大校友、知名作家王丰表示，這個前黨校「不黨」之後，請不要沒格。若是陳果夫、陳立夫的時代，只會回答：「台灣當然就是中國的一個省。」

王丰4日發文，評論政大近來的立場問題。他說，原本屬於國民黨黨校的政大逐漸變綠，綠到可以違反憲法一中原則，綠到可以數典忘祖忘記創校精神。然而，政大雖然改了校歌歌詞，但是卻還保留蔣介石欽定的梅花「校徽」，可見政大綠中還殘留正藍旗的遺緒，屍居餘氣。

他強調，黨校可以「不黨」，但這個前黨校「不黨」之後，不要沒格！沒格的學校，就像沒格的人，難以在社會上立身處世。台灣最可怕的現象是，知識份子出格的情況，到了令人髮指都來不及的地步了。

談到校籍爭議，王丰指出，台灣原本即是「中華民國」的一個省，憲法明明白白地說「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」。照此說法，台灣本來就是中國的一個省，除非執政當局透過制憲途徑，再立一部新憲法，否則這部舊憲法就會沒天沒夜緊緊咬定台灣就是中國的一個省。

王丰也講出自己的一點期待，希望政大的領導階層之中，還存在有骨氣的讀書人，敢向「綠衛兵」說：「我們台灣就是中國的一個省。」

(中時電子報)

文章來源：王丰 民國歷史館

陳景峻選新北主打零舉債 遭酸：… 影》柯P媽媽快閃秀舞 為兒搶攻銀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。