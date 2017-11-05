NBA》10個數字！剖析詹姆斯連續800場得分上雙

2017年11月05日 08:52 中時電子報 黃及人

時間是2007年1月5日，「小皇帝」詹姆斯面對公鹿僅拿8分，隨後他在整整10年9個月又30天，每場得分都達兩位數，現在他成為除了喬丹，唯一能在NBA連續800場得分上雙球員，以下用10個數字說明這個紀錄有多偉大！

800：假如你把韋斯布魯克、里歐納德、利拉德、唐斯、柯瑞、厄文、保羅、克雷湯普生、保羅喬治、阿提托康波、沃爾與吉米巴特勒12名球星的連續得分上雙場次加起來，剛好等於詹姆斯目前連續800場例行賽得分上雙這個數字。

599：目前火箭「大鬍子」哈登連續201場例行賽得分上雙，排在現役球員第2，比起詹姆斯少了599場，甚至把這個排行榜第2到第6名球員的場次加起來，都還比詹姆斯的連續800場得分上雙紀錄還少。

50：詹姆斯生涯單場超過50分場次(11場)比起單場得分個位數場次(8場)還多，史上只有他與張伯倫、喬丹達到這個成就。

57.2：詹姆斯在2007年2月7日面對快艇，直到最後57.2秒才拿雙位數得分，這是詹皇這項連續得分上雙紀錄當中，最晚完成的1場例行賽。

67：詹姆斯需要再完成連續67場得分上雙，就可超越喬丹保持的連續866場得分上雙紀錄，假如他可以場場出賽，預計將於明年3月31日出戰鵜鶘時完成。

59：共有59位籃球名人堂成員，在他們NBA生涯例行賽都沒打超過800場。

10：詹姆斯在這段連續得分上雙期間，只有1場例行賽僅拿10分，時間在2007年10月31日面對小牛，這場比賽騎士輸了18分，詹皇直到最後2分19秒才拿到第10分。

961：假如詹姆斯在2007年1月8日不只拿到8分，他的連續得分上雙場次可以來到961場。

2：這是詹姆斯在季後賽得分沒有上雙的場次，他在季後賽單場得分最低紀錄是在2014年東區決賽第5戰的7分。

787：這是NBA史上得分王「天勾」賈霸的連續得分上雙場次，詹姆斯在2017年4月4日面對魔術時，超越了賈霸的紀錄。

(中時電子報)