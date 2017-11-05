日本動員史上最大規模警力護衛川普一行

空軍一號飛抵日本 川普亞洲行揭幕
友善列印
中時
中天新聞／ 中時電子報／

美國總統川普5日展開亞洲行，上午抵達首站日本。日本政府為了川普短短3天的行程，動用了過去20年來美國總統訪日的最大規模之1萬8千名警力嚴陣以待，僅次於2020年東京奧運預定部署的警力規模。

日本橫田空軍基地現場。(中視美國特派記者龔邦華攝)

近期，北韓頻頻朝日本試射飛彈，去年夏天起，法國尼斯、德國柏林、英國倫敦、美國紐約等大都市，都陸續發生利用大型車輛衝撞人群的恐怖事件。

日本警視廳為防止川普訪日期間有類似恐怖事件發生，故在重要道路都設了路障或派機動部隊的大型警車將道路封鎖。在川普下榻的飯店周邊，還部署了機關槍武裝的「緊急機動對應部隊」以及預防小型無人機的攻擊的「大型無人機應對部隊」。

在川普預定下榻的飯店周邊、安倍和川普5日下午將前往打球的埼玉高爾夫球場「霞關鄉村俱樂部」與都有警察巡邏、站崗。為了護衛美國第一夫人梅蘭妮亞等女賓，特地選拔女性機動隊員新編成「女性警戒部隊」，刑事部還成立「機動搜查部隊」，以緊急因應萬一發生恐怖攻擊事件等情形。

首都高速公路等的高速公路及一般公路，則依照川普一行的移動路線，在部分路段實施暫時禁止通行等交通管制。警視廳事先公告，「交通混亂等可能會對國民生活造成影響，請大家合作、理解」。

另一方面，在主要車站等人群聚集的地方，日本警方則請求鐵路公司等配合警戒工作，如暫時封鎖車站的投幣式寄物櫃，撤走垃圾筒等。同時也加強發電廠、淨水場等生活基礎設施以及因應網路攻擊等警戒工作。

川普5日上午抵達東京都美軍橫田基地後，準備對美軍官兵發表演說，隨後前往埼玉縣霞關鄉村俱樂部球場與日本首相安倍晉三和日本職業高爾夫選手松山英樹一起打球，傍晚返回東京都內的鐵板燒店與安倍共進晚餐。

川普6日將赴皇宮拜會日皇和皇后，隨後到赤坂迎賓館與安倍舉行高峰會談和記者會。接見完北韓綁架受害者後，將出席由安倍夫妻主辦的晚餐會，7日一早轉赴南韓訪問。

(中時)

川普抵日橫田空軍基地 稱美日同盟成最強防禦
陸旅行團巴黎遇劫2傷 一下車遭搶… 《全球星期人物》直言敢做又年輕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。