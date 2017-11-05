日本動員史上最大規模警力護衛川普一行

2017年11月05日 09:58 中時 黃菁菁 中天新聞／ 龔邦華 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／中時電子報／

美國總統川普5日展開亞洲行，上午抵達首站日本。日本政府為了川普短短3天的行程，動用了過去20年來美國總統訪日的最大規模之1萬8千名警力嚴陣以待，僅次於2020年東京奧運預定部署的警力規模。

日本橫田空軍基地現場。(中視美國特派記者龔邦華攝)

近期，北韓頻頻朝日本試射飛彈，去年夏天起，法國尼斯、德國柏林、英國倫敦、美國紐約等大都市，都陸續發生利用大型車輛衝撞人群的恐怖事件。

日本警視廳為防止川普訪日期間有類似恐怖事件發生，故在重要道路都設了路障或派機動部隊的大型警車將道路封鎖。在川普下榻的飯店周邊，還部署了機關槍武裝的「緊急機動對應部隊」以及預防小型無人機的攻擊的「大型無人機應對部隊」。

在川普預定下榻的飯店周邊、安倍和川普5日下午將前往打球的埼玉高爾夫球場「霞關鄉村俱樂部」與都有警察巡邏、站崗。為了護衛美國第一夫人梅蘭妮亞等女賓，特地選拔女性機動隊員新編成「女性警戒部隊」，刑事部還成立「機動搜查部隊」，以緊急因應萬一發生恐怖攻擊事件等情形。

首都高速公路等的高速公路及一般公路，則依照川普一行的移動路線，在部分路段實施暫時禁止通行等交通管制。警視廳事先公告，「交通混亂等可能會對國民生活造成影響，請大家合作、理解」。

另一方面，在主要車站等人群聚集的地方，日本警方則請求鐵路公司等配合警戒工作，如暫時封鎖車站的投幣式寄物櫃，撤走垃圾筒等。同時也加強發電廠、淨水場等生活基礎設施以及因應網路攻擊等警戒工作。

川普5日上午抵達東京都美軍橫田基地後，準備對美軍官兵發表演說，隨後前往埼玉縣霞關鄉村俱樂部球場與日本首相安倍晉三和日本職業高爾夫選手松山英樹一起打球，傍晚返回東京都內的鐵板燒店與安倍共進晚餐。

川普6日將赴皇宮拜會日皇和皇后，隨後到赤坂迎賓館與安倍舉行高峰會談和記者會。接見完北韓綁架受害者後，將出席由安倍夫妻主辦的晚餐會，7日一早轉赴南韓訪問。

(中時)