柯文哲執政三年 台北市最有感的進步是...

2017年11月05日 09:16 中時電子報 謝雅柔

以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政三年來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。有網友在PTT發文詢問過去這段時間，台北市最有感的進步是什麼？該文一發出便引發諸多網友回應。

有網友在PTT《八卦板》發文詢問，過去三年的時間，台北市天龍國最有感的進步是什麼？是西區北門的改變?鉛管更換?幹線公車?又或者是公宅的建設、老市區的都更？

有網友對於柯文哲力推的「西區門戶計畫」最有感，並表示「西區北門真的煥然一新，屌打扁馬郝」、「光北車北門的改變就值得了」、「圓環跟北門就弄的還不錯」、「北門、收停車費超爽」。也有網友大讚世大運，他們認為「辦場全台有感動的世大運啊」、「辦活動的水準跟質感…其實進步很大」、「世大運辦到地理頻道都報導了 一個小島國竟然能辦國際賽事辦的這麼好，外國人很驚艷」。

此外，也有網友認為「台北車站周邊變不錯、陸橋的消失」、「忠孝橋」、「台北車站那一帶差超級多」、「youbike站點變更密集蠻有感的」、「擴大收費區這就是創舉了」。

不過也有網友不滿柯文哲執政三年的表現，紛紛表示「唯一的進步就是台北市長有了練肖話，民眾還叫好的特權」、「多了很多無腦粉」、「北市資源多 誰做都很難太差」、「講台北車站不塞車的也太幽默」、「Ubike免費沒了」、「市長譁眾取寵」、「西門町沒什麼進步」、「老實講沒有,但每件小事都能狂捧」、「大型建設都... 上任到快下任也沒完工」。

(中時電子報)