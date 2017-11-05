《全球星期人物》直言敢做又年輕　紐西蘭美女總理阿爾登

2017年11月05日 09:38 中時電子報 何宜玲

紐西蘭9月底大選以後，由於沒有政黨取得過半席次，讓大選落幕以後政壇一度陷入僵局，遲遲無法決定誰將領導紐西蘭繼續走向新的未來。直到大選過後將近1個月的時間，在紐西蘭第一黨黨魁彼得斯(Winston Peters)決定支持阿爾登(Jacinda Ardern)之後，阿爾登所屬的工黨將聯合第一黨和綠黨共組政府，才讓年僅37歲的她正式成為紐西蘭近161年來最年輕總理。

紐西蘭新任總理阿爾登。(圖取自阿爾登臉書)

不約而同的是，今年全球掀起一波30幾歲就當上總理的風潮，不管是男性和女性，年輕人主導世界的風氣非常興盛，繼法國總統馬克宏以39歲之姿登上領導人寶座以後，奧地利總理庫爾茨很快就以31歲的年紀打破了這個紀錄，全球領袖似乎正以年輕化的傾向在跟世界宣告，他們將以開創、創新的方式帶領各國公民往前邁進。

阿爾登目前正在澳洲進行國是訪問，與澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)相見歡。她承諾將帶領紐西蘭走出過去9年保守派國家黨執政的路線，希望能夠走上更加自由的道路。此外，她還說將以因應氣候變遷當成首要任務，希望在2050年達成全國零排碳的目標，讓紐西蘭繼瑞典和挪威以後，成為全球氣候先鋒的國家之一。

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年僅37歲的紐西蘭美女總理阿爾登。(圖取自阿爾登臉書)

阿爾登1980年出生在紐西蘭漢彌頓(Hamilton)，2001年自懷卡托大學(University of Waikato)畢業，主修政治與公共關係學位。畢業後她先進入當時紐西蘭女總理克拉克(Helen Elizabeth Clark)的辦公室擔任研究員，之後又前往英國擔任前首相布萊爾的政策顧問，將所學應用在她的職涯上。

她的從政之路可以說相當順遂，2008年就當上紐西蘭最年輕的國會議員，並且開始了長達10年的議員生涯。阿爾登在2017年8月剛剛接下工黨黨魁一職，不到3個月之後，她又成為紐西蘭第3位女總理，同時也是紐西蘭史上第2年輕的總理，與最年輕的斯塔福總理(Edward Starfford)同樣都是37歲就拿下領導人寶座，成為全球最閃亮耀眼的政治新星之一。

阿爾登的競選海報。(圖取自推特@jacindaardern)

When they said 'mega' I didn't quite expect this.... pic.twitter.com/N8CdNAAT5u — Jacinda Ardern (@jacindaardern) February 15, 2017

阿爾登出生在紐西蘭的摩門教家庭，她的父親是一名警察，本身在家中排行老二，原生家庭共有4名小孩。

年輕的阿爾登自認為是一個馬克思主義分支的社會民主主義(Social democracy)和進步主義者，她相當支持勞工運動，希望將紐西蘭建設成一個福利國家，讓無法自食其力的人也能得到安全保障，並且她也相當關注墮胎法律，希望為墮胎自由化盡一份心力。

她在上任後提出了限制移民政策，禁止外國人在紐西蘭買房、炒房和改善經濟方案，直言敢做的領導風格讓阿爾登在國內掀起了一股政治狂熱，外媒稱為「賈欣達狂熱」(Jacindamania)可以看出她在紐西蘭受歡迎的程度。

今年她更登上了2017富比世全球百大最有權力的女性排行榜第38位，她首次進榜就名列前茅，預計她未來的政治前途仍一片看好。

(中時電子報)