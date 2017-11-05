花蓮「蚊藝青年」為鄉村孩子打造電影院之夢

2017年11月05日 10:31 中時 林志成

由花蓮在地社區工作者、大學生及研究生所組成的「蚊藝青年」團隊，以「村莊孩子的電影院之夢」計畫申請教育部青年署106年青年社區參與行動計畫獲得補助，將專門播放青少年、兒童有關的電影，與當地孩童共同創造屬於在地的藝文交流空間。

看電影不僅是娛樂，更是世代對話及探索生命的過程。「蚊藝青年」團隊是一群喜愛豐田社區及電影的夥伴所組成，他們透過結合豐田五味屋、豐田的冊所、社區大學發展協會，以及花蓮瑞舞丹大戲院等單位，讓學童有機會看更多電影，提升鄉村藝文生活豐富性。

豐田五味屋位於花蓮縣壽豐鄉豐田火車站旁，是一間公益二手商店，與其他商店很不同，五味屋讓當地孩童擔任店裡的「小老闆」，透過真實的交易場所學習，陪伴孩子體驗生命中的酸甜苦辣，讓孩子假日可以在店裡和大人們一起工作學習與生活。

今（106）年度，青年團隊以及小老闆們攜手合作，打造特色電影院，從設計電影票、驗票入場、製作爆米花、繪製海報上街宣傳等，都由小老闆們參與策畫與執行。村莊電影院透過播放青少年、兒童有關的電影，成為開啟孩子與大人對話的鑰匙，彼此分享在電影中觸動自己的情節，進而分享生命經驗，用生命影響生命。

「蚊藝青年」團隊成員李珊表示，計畫的執行除了讓孩子們藉由實際行動引發創意想法，也讓年紀大一點的孩子透過參與電影活動的過程中，建立自我的生活價值觀及發展自信。花蓮壽豐鄉在地居民也表示，透過青年團隊辦理電影活動，讓孩子有機會重新理解自己居住的社區，並對家鄉產生新的認同感。

青年社區參與行動計畫鼓勵青年團隊於社區深耕，106年補助了42個各具特色的行動計畫，更多資訊可至青年署官網查詢(www.yda.gov.tw/公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)。

(中時)