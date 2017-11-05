下周二「立冬」！進補「養身蔬果」秘訣大公開

2017年11月05日 09:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

告別高溫！下周二就是（11月7日）是立冬了，代表著冬天來臨，動物開始遷移暖處過冬，人們也要開始補冬了！新北市政府推動可食地景，民眾只要利用住家環境空間，像是陽台、露臺或屋頂，種植蔬果或香草類植栽，不僅種植時能活動筋骨、暖暖身子，收成後食用亦可補充營養素，自己種菜自己吃，暖身又暖心。

俗話說「立冬補冬，補嘴空」，有哪些蔬菜能夠在家種植又有溫補效果的呢？又哪些蔬菜適合在自家陽台、屋頂等地方種植呢？冬令進補通常會想得到的薑母鴨，其中扮演十分重要角色的薑，在家裡也能夠種植，只要將芽點向上種下，覆蓋上土壤，第一次水澆透後，爾後適時澆水，兩個月後就能食用根莖的部分了。

南瓜和茄子皆富含維生素A、B、C，而南瓜還有熱量能防止手腳冰冷，茄子則擁有維生素E和花青素能抗氧化。（新北市景觀處提供）

秋冬季如果想多攝取蔬果，還可以嘗試溫沙拉，種植適合的蔬果有馬鈴薯、花椰菜、小番茄、油菜、大白菜、芹菜、葉萵苣、高麗菜、青江菜和蘿蔔等，搭配橄欖油等調成的熱醬汁，冷冷的天氣也能補身。馬鈴薯含澱粉，亦可補充維生素B、C及類胡蘿蔔素等，花椰菜等蔬菜則能攝取維生素提高身體的免疫力，此外南瓜和茄子皆富含維生素A、B、C，而南瓜還有熱量能防止手腳冰冷，茄子則擁有維生素E和花青素能抗氧化。

民眾利用住家的陽台、露臺或屋頂等種植「好食寓」主題的可食地景，是打造自家食材庫，隨手摘即可食。（新北市景觀處提供）

位於永和區的新時代社區，就在今年參加新北市社區綠美化競賽，於屋頂空中花園建置可食地景區，種植小番茄、茄子、青江菜等作物，社區住戶經由日常照顧增加了鄰居間的交流與溝通，社區小朋友們更是熱情參與，每天都上樓探望，期待菜苗長大的心情與發現菜苗長大的喜悅感染了整個社區，收成的蔬果則是住戶自由分享，自己種自己吃感覺美味又健康。

秋冬季如果想多攝取蔬果，還可以嘗試溫沙拉！這些蔬果可在自家屋頂嘗試種「可食地景」。（新北市景觀處提供）

新北市政府景觀處長謝宏偉表示，民眾利用住家的陽台、露臺或屋頂等種植「好食寓」主題的可食地景，是打造自家食材庫，隨手摘即可食，同時也能綠美化生活空間，以達到美觀、便利與趣味之目標。有關種植小指引，在新北市政府綠美化環境景觀處官網看得到喔！

(中時電子報)