凌晨KTV鬥毆事件 竟是情侶忘情擁吻惹禍

示意圖，情侶酒後忘情擁吻擋酒客如廁去路，因此發生口角衝突。（圖/中時資料照）

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中時電子報
/綜合報導

新北市土城區今(5)晨2時多，中央路1間好樂迪KTV發生了酒客鬥毆事件，轄區內員警獲報後到場處理，但兩派人馬因酒意不受控制，警方因此噴灑辣椒水，制止暴力事件持續延燒。經警方調查，竟是情侶酒後忘情擁吻惹禍！

據蘋果報導，土城警方表示，凌晨2時半接獲中央路好樂迪KTV報案，稱地下室包廂有兩派人馬鬥毆，保全無法制止；警方出動快打部隊，20多名員警趕往現場，並為控制現場情緒，使用辣椒水順利制伏動手的3名酒客。

土城派出所長孫錫銘指出，這起糾紛，肇因是因這間KTV包廂內並無廁所，想要如廁，就必須出包廂才行。凌晨有酒客要上廁所，卻被一對情侶在走道口忘情擁吻擋住廁所門口，酒客一旁等待，女生竟回他「是在看甚麼？」，因而發生口角衝突。

情侶回包廂後帶著14名男女找另間包廂內5人理論，雙方發生肢體衝突，員警到場後，以噴灑辣椒水和強勢作為，順利控制場面，並帶回兩間包廂共計19名男女。土城警方根據監視器畫面，將有動手打人行為的3名男子，依社會秩序維護法第87條第1款，加暴行於他人罪移送簡易法庭裁處。

當中，有民眾因眼睛不適接受救護人員清洗眼睛，另名女民眾因懷孕吸入辣椒水，身體不適想吐遭警方送醫觀察。這起衝突無其他人員受傷。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

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