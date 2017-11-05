保留原民神聖文化 澳洲將禁爬「世界的中心」

2017年11月05日 10:29 中時 林承彥

澳洲地質景觀豐富，其中位在澳洲內陸，有著「世界的中心」之稱的烏魯魯（Uluru），除了是世界上最大的單一岩石塊，更是澳洲除了雪梨歌劇院外最知名的景點。而這個世界級的地標，澳洲政府宣佈從2019年10月26日起將禁止觀光客攀爬，原因在於當地原住民阿南古人請願，希望還給烏魯魯神聖的光芒。

阿南古人在距今1萬年前就已在烏魯魯附近定居，當地發現的壁畫也有上千年的歷史，而在烏魯魯被歐洲探險家發現之後，關於烏魯魯的所有權一直有所爭議。大約在1870年代，隨著遊客越來越多的同時，阿南古人一度曾被要求盡量不要出現在烏魯魯，但在不斷地請願抗爭後，澳洲政府終於在1985年把土地歸還給阿南古人。

烏魯魯現在由原住民組織所有，在法律上該組織將烏魯魯一帶的土地借給澳洲政府至2084年。阿南古人一直不希望觀光客攀爬烏魯魯，最大的原因就是大量的觀光客玷污了聖地。除了有人會在巨岩岩頂上隨意便溺之外，還有人因攀岩技術不佳，就在當地魂歸西天，這些事情都讓阿南古人忍無可忍，於是開始跟澳洲政府斡旋，最後才做出於後年起禁止攀爬烏魯魯的決議。

烏魯魯小檔案：

烏魯魯（意為「土地之母」），又被稱為艾爾斯岩，位於澳大利亞北領地的南部，幾乎是在澳洲的中心。由於形成烏魯魯的砂岩含有較多鐵粉，氧化之後的鐵粉呈現紅色，使得烏魯魯呈現美麗的紅色外觀。

(中時)