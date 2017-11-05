岱宇台中國際馬拉松 1.5萬人清晨開跑

2017年11月05日 10:09 中時 陳世宗

第5屆「岱宇台中國際馬拉松」5日清晨登場，共有1萬5000名跑者從台灣大道市府前廣場開跑！（陳世宗攝）

第5屆「岱宇台中國際馬拉松」5日清晨登場，共有1萬5000名跑者從台灣大道市府前廣場開跑！途經可欣賞國家歌劇院、秋紅谷、彩虹眷村等知名地標景點，也有望高寮藍色公路坡度高低差達262公尺之多的關卡挑戰；市長林佳龍到場為選手們加油打氣，鼓勵大家跑出健康、幸福及美好未來。

今天參加路跑的來賓，還有環保署長李應元、法務部長邱太三、國安局副局長陳國恩、市府副市長張光瑤等人，財團法人台北市岱宇慈善基金會董事長林英俊、台灣世界展望會長陳純敬等人共同為賽事鳴槍；2018台中花博吉祥物樂虎姐姐也活力現身帶領選手一起做暖身操。

林佳龍說，今年賽事分為「馬拉松42公里」、「半程馬拉松21公里」、「勇腳挑戰組9公里」、「造型趣味組3公里」等4個組別；沿途高低落差有262公尺之多，跑友們在折返點前會先面臨到緩下坡的暢快，通過折返點後則馬上面對嚴苛長緩上坡考驗，高強度路段可說是最「硬斗」的馬拉松。

台中2019年將舉辦東亞青年運動會，要打造台中成為運動城市，就從市民參與運動開始，不管是路跑或自行車活動，像是之前所舉辦的「0K台灣」單車活動，也是從市府出發。

林佳龍也感謝岱宇慈善基金會連續5年舉辦這項最具指標性的馬拉松賽事，副市長張光瑤也報名參加42公里馬拉松賽事，迎接他人生的第32個全馬，也鼓勵大家多參加路跑等各項運動，一起跑出健康、幸福，跑出美好的未來。

岱宇慈善基金會董事長林英俊說，希望透過活動舉辦讓健康走進大家的生活之中，這次活動也與台灣世界展望會公益合作，從每名跑者報名費中提撥100元，捐贈投入南投縣仁愛鄉部落廚房建置計畫；讓部落小朋友有溫暖的餐食，感謝大家踴躍的參與讓活動充滿活力與愛心。

(中時)