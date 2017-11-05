新泰國小校長推動特色課程 重溫糖鐵月台意象

台南市新泰國小校長賴昭貴為學生打造的「新泰幸福站」月台意象。（教育部提供）

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台南市新泰國小校長賴昭貴推動「糖鐵學苑」特色課程，在台南新營市區一隅建立「新泰幸福站」的月台意象，每到放學時分，總會有些孩子群聚在一座仿照火車站的月台上，或坐著看書或在小桌子前做功課等待家長的到來。

民國89年設立的新泰國小，一度陷入學生人數下跌的困境，賴昭貴因此打特色課程，從前年起兩度榮獲教育部「營造空間美學與發展特色學校計畫」特優，更獲得106學年度教育部「校長領導卓越獎」。

「由於念師專時常被調侃，你家是從大路走到小路，小路走到沒路，從有路燈走到沒路燈的地方，所以很能體會偏鄉孩子的心情。」賴昭貴還曾因上課時得知班上學生不曾吃過麥當勞，便利用假日與老師們開車帶著孩子去吃他們這輩子的第一餐麥當勞，並和該門市合作，為孩子規畫了一趟體驗教育。

與此同時，賴昭貴也發揮了過去多年來從事社區營造的經驗，開始為新泰國小「尋根」。新泰國小位處於新營的重劃區，如何替學校所在的新營「講歷史、說故事」，就成為一大課題。

賴昭貴說，由於新泰國小附近是重劃區，所以一開始尋找主題時，有人建議以建築、當地小吃為主題，直到後來，有人提出鐵道這個主題，才由學校老師們共同決議以鐵道這個主題，發展出「糖鐵學苑-新泰棒棒糖」、「糖鐵學苑－神軌奇糖‧博物館」等特色課程。

「尋根要從小做起，很多人長大以後對土地疏離，做很多對生態環境不利的事情，就是因為成長過程少了跟土地的連結。」賴昭貴說，特色課程不是為了跟他人比較，而是透過一系列的課程及日常生活，從知鄉、親鄉中培養出土地意識並找出和大地的相處之道。

賴昭貴以4年左右的時間，在少子化的浪潮衝擊之下讓新生由102學年度的63人，遞增到106學年度的100人，班級數也開始逐年遞增，主要是從連結在地，到由下而上，發展出自我特色。

(中時)

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