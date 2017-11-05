很多人不懂！洗澡常洗這些地方 壽命更長久

2017年11月05日 10:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

每個人都想要健康長壽，其實長壽沒什麼秘訣，全靠平時養成良好的生活習慣，比如洗澡。有人可能會疑惑，洗澡能跟長壽扯上關係？《城市快報健康》指出，洗澡時重點清洗某些部位，對身體大有益處。你知道是哪些部位嗎？

1、洗腳趾

很多人洗澡都忽略了腳趾，就算有泡腳的習慣，也只是雙腳在水裡互搓，就「大功告成」。其實，腳趾是需要用手加以揉搓的，經常搓洗腳趾，會帶來意想不到的效果。

首先，清洗腳趾能讓腳趾保持乾淨，避免汗液和細菌滋生，有利於預防皮膚疾病。其次，經常搓洗腳趾能促進腳部血液循環，讓全身經絡通暢。腳趾是離心臟最遠的地方，因此腳尖部位的血液循環會較差。

脾胃虛弱的人常揉搓腳趾，能讓體內氣血通暢，有扶正祛邪之功，不妨試試。如果搓揉腳指頭時，腳趾尖會疼痛得很舒服，這也意味身體出現異常了。

2、清洗腋下

很多人洗澡時不注意清洗腋下，或者頂多注意刮除腋毛，往往用水沖沖就搞定。事實上，很多醫學家將腋窩歸為身體五大保健區之一。

搓洗腋窩時，可能會按壓到腋窩上面的穴位，這個穴位是非常重要的，中醫把這個穴位定名為「極泉穴」。

腋窩處有很多動靜脈血管，並有大量的淋巴組織，擔負著血液輸送的重要使命，且有免疫防禦功能。經常搓洗腋窩，可以有效改善身體血液循環，刺激淋巴，改善心肺功能，提高身體免疫力。

3、清洗三角窩

很多人洗澡都忽視了清洗耳朵。三角窩是我們耳朵上部三角形的凹窩，此處分布著神門、盆腔、內分泌等五個穴位，經常清洗三角穴並且適當揉搓，不僅可以防止耳朵藏污納垢，對於調理失眠多夢、高血壓都有不錯的效果。

搓揉三角窩時，可以用指甲輕輕掐按，以出現微微痛感為度，不要大力揉按。

4、清洗小腿肚

現在上班族長期坐在電腦前，非常不利於身體的血液循環。每天清洗一下小腿，且清洗時按揉小腿肚，可快速提高身體的溫度，促進新陳代謝，幫助脂肪有效燃燒。

搓洗小腿肚時，用稍感痠痛但覺得舒服的力道揉按，小腿肚較僵硬的人建議從搓的動作開始，不要勉強慢慢來，切勿太過用力。

(中時電子報)