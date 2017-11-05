川普抵日橫田空軍基地 稱美日同盟成最強防禦

川普抵日橫田空軍基地演講 稱美日同盟成最強防禦
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川普在橫田空軍基地換上軍夾克發表談話。(圖/路透)
台下眾多駐日美軍等待聽取川普抵日後的演講。(圖/路透)

美國總統川普今天上午10點抵達日本，展開他任內首次亞洲行，他搭乘空軍一號總統專機降落橫田空軍基地，也發布演說對駐日美軍喊話感謝他們的奉獻，並強調美日盟軍在太平洋建構了最強海空的防禦，預計稍後接著前往高爾夫球場，與日本首相安倍晉三展開不公開的「小白球外交」。

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川普於今日上午抵達日本後不久，隨即在橫田（Yokota）空軍基地對美軍和日本自衛隊發表談話，他脫下西裝換上軍夾克，對台下眾多士兵喊話，他先說「感謝日本歡迎我們，並在這數十年間維持美日友好的關係」，演講中不僅多次強調美日同盟在太平洋的重要，盟軍如今也是海空最強的防禦，更稱日本是美國「珍貴的夥伴極及至關重要的同盟」。

川普和台下駐日美軍及日本自衛隊發表談話時，一架F-16戰機停在講台旁邊。(圖/路透)
川普和台下美軍握手，他此次慷慨激昂的演說內容多次引來台士兵們的歡呼。(圖/路透)

川普在上午演講中多次感謝美軍犧牲自己在美國陪伴家人的時間，來到日本為國家奉獻，也說駐日美軍是世界上最好、最強的駐外軍隊，因為他們的辛勞才能維護太平洋的和平，國家也永遠欠這些士兵許多人情，慷慨激昂的演講內容也多次引來台下士兵們的歡呼。

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川普這此亞洲行各方關注於他將如何在日前和北韓領導人金正恩的口水戰後，解決北韓核武危機，儘管行程中並無訪俄行程，他也於機上宣布將在此行期間和俄國總統普丁進行會面，但沒有透露美俄最高領導人將於何處進行會面，川普也說：「希望普丁可以幫我們解決北韓問題」。

川普搭乘空軍一號抵達日本。(圖/美聯社)
川普下飛機後從接機的人群中拿到自己的照片，開心高舉起來。(圖/路透)

川普此行前曾在機上和隨行記者表示，這次訪問行程「非常正面也非常具歷史意義」，也說此行是自1992年老布希總統後，美國領導人在最長的亞洲訪問行程。各界也將聚焦日益緊張的朝鮮半島核武危機的解套方案，川普先抵日韓再抵中的訪問行程，也被解讀將在頭兩站先尋求堅固的美日韓同盟，好讓川普在抵達中國進行訪問時能夠對中國國家主席習近平進一步施壓，促中國用更強的力道來壓制北韓。

(中時電子報)

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