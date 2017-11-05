柯以柔首發文嘆：當媽沒資格倒下 網友力薦看「他」直播止血

2017年11月05日 10:32 中時電子報 吳品瑤

女星柯以柔與廚師老公郭宗坤結婚6年生3名子女，沒想到驚爆婚變，事件延燒5天她才終於在昨天首度發聲，在臉書貼出長達537字長文，除了盼眾人原諒她無法第一時間站出來說話外，也不出所料表示為了3個孩子有諸多考量，為了孩子們她必須好好地堅強面對，盼眾人跟媒體能給她一些私人空間，好好處理與老公之間的關係，此文一出，引發網友群起留言，給予她鼓勵，甚至有人力薦了「他」談柯以柔婚變事件的直播，表示完整地看完，應能減少柯以柔的痛苦。

柯以柔婚變消息爆發5天後，終於打破沉默，在臉書發文回應，坦言「婚姻真的是人生中一門很難修的學分，進退之間都考驗著雙方的智慧」，甚至對於自己身為人妻、母親及柯家女兒的三個身分，字裡行間透露了自我檢討之意，也說自己之所以需要時間跟空間冷靜處理，是為「把對三個孩子的傷害降到最低」，處處想到的都是小孩，讓人看了好生心疼。

有網友建議柯以柔好好看完音樂人兼兩性作家許常德的直播，「會增加您很多智慧，減少很多痛苦，真的」，而許常德在柯以柔婚變消息爆發後，曾經針對此事開過直播，曾說出外遇不見得是因為愛，可能是慾望太多，說出「因為老婆不能給他某部分」、「真的有人是外遇後更愛老婆的」，引發正反兩面爭議。

他也在直播底下留言區跟網友對談，也推薦了自己寫的《鬆綁之書》，對於有人覺得他偏袒男方、檢討被害者，許常德則說：「你在乎對錯，我在乎女生不要再掉進這麼危險的處境」、「大人心態不健康更害孩子」，覺得「想辦法」應該實踐而不是淪為口號，「所以先放下，不見得會失去」，坦言父母雙方緊張的關係，這狀態下要照顧好小孩實在不太可能，也不覺得女人在婚姻中過分犧牲自己，並不會帶來幸福美滿，而男人也不該覺得對另一半情緒勒索是理所當然。

(中時電子報)