關鍵3攻防讓「下克上」夢碎 橫濱教頭：沒有後悔

2017年11月05日 11:03 中時電子報 蔡銘仁

軟銀昨延長11下靠川島慶三的再見安打封王，粉碎橫濱DeNA的「下克上」奪冠夢，橫濱9下和11下的2次調度，以及8下和11下的2次防守，從結果來看是勝負關鍵點，不過日媒今(5日)報導，橫濱總教練拉米瑞茲(Alex Ramirez)肯定子弟兵的表現，「我以他們為榮，完全不會後悔。」

橫濱從0比3追到2比3，昨第六戰再贏，就能把戰線逼進第七戰。橫濱打完前8局，還以1分領先，但9下橫濱「守護神」山崎康晃未能關門成功，1出局後遭內川聖一轟追平陽春炮。接著10下橫濱洋投艾斯寇巴(Edwin Escobar)連投2保送後，接替的三上朋也雖抓到2出局，卻被川島敲再見安。

「已經做了最好的決定。」子弟兵未能完成任務，拉米瑞茲沒怪罪任何人，而是稱讚球員們的表現，雖然他們輸球，但已是把最好的球員擺在場上。他認為，球賽是輸了，但也不是全盤皆輸，從這過程中他學到很多。拉米瑞茲賽後激勵球員說，「今年經歷很多事，這是很棒的一年，沒必要垂頭喪氣。」

拉米瑞茲期望球員們，明年繼續朝睽違20年的目標努力，開始積極備戰。日媒《Sponichi Annex》認為，橫濱先發今永昇太投得很好，但8下1出局三壘有人時，柳田悠歧擊出投手滾地球，但捕手卻沒讓投手夾殺已跑到一半的三壘跑者，而指示傳一壘，現在看來是成為關鍵之一。

此外，前中日龍總教練谷繁元信則認為，延長10下宮崎敏郎踩三壘後，試圖傳一壘雙殺卻傳偏未果，也是不該有的表現。不過前羅德總教練伊東勤認為，軟銀防線堅實難破，「只有1分落後會感覺像落後5、6分一樣難追。」同時他也肯定軟銀總教練、同時也是他前西武戰友工藤公康的調度。

(中時電子報)