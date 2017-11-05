50元蔥買不下手 李來希：吃豪華餐的總統懂人民苦？

全國公務人員協會理事長李來希。（翻攝自李來希臉書）

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中時電子報

總統蔡英文訪南太三國，搭乘班機也特別換成龐巴迪環球6000，機艙內提供豪華享受，此外，蔡英文的機上餐也引來諸多爭議。對此，全國公務人員協會理事長李來希說他今天到市場看到三根細蔥要50元，他買不下手，又想到蔡英文專機上的餐點，他說「蔡總統，妳知道人民的苦嗎？」

蔡總統此行出訪南太平洋友邦，據聯合報報導，這趟南太平洋之行，打破先前陳水扁、馬英九紀錄，不再租賃ATR螺旋槳客機，而花費公帑約60至70萬美元(約合台幣1800萬到2100萬)改租2架14人座頂級環球G6000型客機，挨批奢華出訪。對此，外交部則表示，蔡總統此次出訪，與2010年馬前總統一次赴我太平洋6友邦出訪的路線規畫，以及各造訪友邦國家彼此航程距離皆不相同，針對兩案任意比較，專業上並無意義，徒然混淆視聽。

此外，蔡英文的機上餐也引來諸多爭議，氣象專家李富城日前看到蔡英文於專機上的菜單，怒批貧民買不起昂貴蔬菜，總統卻享受豪奢的機上餐。不過，據《東森新聞雲》報導，華航提供的資料，事實上總統與官員吃的並非豪華經濟艙的餐點，而是另外一套豪華商務艙的餐點。

對此，李來希稍早在臉書PO文指出，今早他到傳統菜市場買菜，三根細蔥要價50元，買不下手，菜販再問要買嗎？他還是買不了手。他想到，菜總統南巡專機上的餐點，以及一小時要價50萬元的專機費，他感嘆，「蔡總統！妳知道人民的苦嗎？」

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

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