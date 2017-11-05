中俄聯手出擊 搶占未來50年「沿北極經濟圈」商機

2017年11月05日 12:00 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平2日與俄羅斯總理梅德韋傑夫會面時，提出共同開展北極航道開發和利用合作，打造「冰上絲綢之路」。陸媒引述專家指出，一旦實現北極東北航道的開發和「沿北極經濟圈」的互聯互通，將對中國未來30年至50年內全球發展空間的拓展，帶來極大經濟、政治和戰略價值。北極東北航道一旦開通，中國將占到先機。

中共黨媒《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」5日刊文稱，「冰上絲綢之路」是指穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運航道，包括「東北航道」和「西北航道」。俄羅斯邀請與中國合作共建的是東北航道，西起西北歐北部海域，東到海參崴，是連接東北亞與西歐最短的海上航線。

報導稱，冰上絲綢之路的概念醞釀至少兩年，2015年，中俄總理第二十次會晤聯合公報中，便提及「加強北方海航道開發利用合作，開展北極航運研究」。到了今年5月舉行的「一帶一路」峰會，普丁更明確說，「希望中國能利用北極航道，把北極航道同『一帶一路』連接起來。」

報導指出，建設海上航道無疑是為了發展海上航運，目前中國的遠洋航線雖然不少，但是通往歐洲的航線有限，且面臨著各種成本、安全等問題。這種情況下，北極東北航道有許多優勢，相比傳統的航線，它可以縮短三分之一的航程。同時由於沿線國家單一，以及北極特殊環境，一定程度提高航行安全。

報導稱，清華大學國情研究院院長胡鞍鋼等人認為，一旦實現東北航道的開發和「沿北極經濟圈」的互聯互通，將對中國未來30年至50年內全球發展空間的拓展，帶來極大經濟價值、政治價值和戰略價值。北極東北航道一旦開通，北極地區將成為另一個重要能源產地和能源出口地，屆時中國將占到先機。同樣，隨著氣候條件的變化，北極航道的商業價值可能會在未來持續提升。

(中時)