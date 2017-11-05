曾獲總統接見 前百萬瘖啞房仲搶皮包判刑10月

2017年11月05日 11:57 中時 陳志賢

曾獲前總統馬英九接見、業績破百萬的瘖啞房仲王浩，疑因房市不景氣淪為搶匪，於7月間騎單車搶奪酒醉女子皮包500元被逮。雖然檢方以王為瘖啞人士，請求減刑，但法院審酌王前科累累，今年5月甫出獄，不到2個月又犯案，縱使王為瘖啞人，亦無減輕其刑之必要，依搶奪罪判處王徒刑10月。

56歲王浩曾是國內唯一的瘖啞房仲，他因自幼發燒，聽覺、視力受損，做過油漆工、工廠作業員等工作，10年前被工廠裁員後，至房仲公司發傳單，之後被聘任為正式員工，業績曾破百萬。

2009年王浩將「無聲勝有聲」的賣屋傳奇，寫成自傳「銅牌冠軍，台灣英雄王浩」，受前總統馬英九接見表揚，媒體大篇幅報導，風光一時。

不料好景不長，王浩疑因房市景氣差，以及其他因素導致經濟窘迫，近年因缺錢陸續犯下竊盜等案，還有毒品前科。

7月27日凌晨3時許，王浩騎單車在台北市民權東路，尾隨酒醉女子，趁機奪取皮包，得手500元，事後林女報警，警方調閱監視器錄影畫面逮王到案。

北檢依搶奪罪起訴王浩，並以王認罪，且為瘖啞人士身分，請求法官減輕其刑。但法官認為，王浩前科累累，另因涉竊盜案甫於5月底假釋出獄，出獄不到2個月又犯案，顯未悔改，縱使王為瘖啞人，亦無減輕其刑之必要，判處王徒刑10月，本案可上訴。

(中時)