川普演說強調美日同盟重要性 激勵眾將士

2017年11月05日 12:25 中時 黃菁菁

美國總統川普5日抵達東京美軍橫田基地後，換上軍用夾克對美日士兵發表演說 。(翻攝自NHK新聞畫面)

美國總統川普5日上午抵達東京駐日美軍橫田基地前，駐日美軍兵官、家屬盛大迎接。(中視駐美特派員龔邦華攝)

美國總統川普5日攜第一夫人梅蘭妮亞抵達日本，展開3天的訪問。川普首先在美軍橫田基地向美軍和日本自衛隊士官發表激勵演說，他強調「日本對美國而言是重要的同盟國」、「亞洲行是為了建構自由、開放的印度太平洋地區」。

川普搭乘的美國總統專機5日上午10時38分抵達東京美軍橫田基地。川普夫妻踏出機門後，即笑容滿面地便向久候的美軍士兵及家屬們揮手，並應家屬的要求一一握手、簽名。

川普隨後換上軍用夾克對美日士兵發表演說，他強調，日本是美國數10年友情關係的重要夥伴，他由衷地尊敬日本國民。他也強調自己的政績指出，美國股價創新高、失業率降低、工作機會增加，經濟發展順利。

他還說，橫田基地是朝鮮半島戰爭的據點，是對抗冷戰的基地，在311東日本大震災時的「朋友作戰」救了幾千條人名。川普以最高指揮官的身分，再三地向美日士兵們致謝並表示敬意，他強調，橫田基地不只在日本，即使在全球都是戰力很強的基地，是和平與繁榮的基礎。

川普也暗指北韓問題地強調，「守護自由的國家，對抗獨裁者，你們是很大的力量」「我們正面對許多課題，為了美國、日本以及同盟國將全力以赴。」

川普隨後轉往埼玉縣霞關鄉村俱樂部球場與日本首相安倍晉三和日本職業高爾夫選手松山英樹一起打球，傍晚返回東京都內的鐵板燒店與安倍共進晚餐。安倍與川普預計5日用餐、打球時，有不少獨處、交談的時間。

川普在機上向美國隨行媒體表示，北韓試射飛彈、開發核武問題對美日而言都是很大的問題，希望能解決北韓的問題；安倍5日上午在首相官邸強調，將在兩人友情的信賴關係上，更進一步深化美日關係，並花時間討論北韓問題等各種國際課題。

川普6日將赴皇宮拜會日皇和皇后，隨後到赤坂迎賓館與安倍舉行高峰會談和記者會。接見完北韓綁架受害者後，將出席由安倍夫妻主辦的晚餐會，7日一早轉赴南韓訪問。

(中時)