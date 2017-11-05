中國承建西非最大水電站竣工 同日新水電站開工

2017年11月05日 13:25 中時 楊家鑫

中國大陸經營非洲不遺餘力，象牙海岸乃至西非最大的水電站「蘇布雷水電站」2日正式竣工，象牙海岸總統瓦塔拉出席竣工典禮，同時為下游新水電站「波波利電站」奠基。蘇布雷水電站是象牙海岸國家能源平衡戰略的核心項目，也是該國30多年來建設的第一個水電站，總投資36億人民幣（約合166億新台幣），其中陸資貸款85%。

據大陸「觀察者網」報導，蘇布雷水電站共有4台機組，包括3台90兆瓦，1台利用生態流量發電的微型機組5兆瓦，總裝機容量為275兆瓦，總投資36億人民幣，其中中國進出口銀行貸款85%，象牙海岸政府出資15%，總工期56.5個月，較合同工期提前8個月完工，預計年發電量1190千兆瓦時（GWh）。

報導稱，蘇布雷水電站工程建成後，將象牙海岸發電能力提高近14%，電力覆蓋率提升到95%，使所有超過500名居民的村莊全部通電。

中國水電蘇布雷專案總經理張曙光曾表示，自己2012年到任後，每天「就像在刀尖上行走」。專案曾多次遭遇阻工事件，加上象牙海岸社會不穩定，治安較差，多次發生軍人持械叛亂事件，當地工作人員生命安全都受到威脅；後來聘請60多名安保人員日夜巡邏，才使工程能夠順利進行。

報導稱，擁有4.5公里大壩的蘇布雷水電站目前是西非地區已建成的最大水電站，它鞏固了該國作為西非經濟發動機的重要地位，改善火電為主的供電結構，將為象牙海岸經濟發展提供綠色、穩定、廉價的電力供應，還有助於該國未來向獅子山、幾內亞和賴比瑞亞等國供電，整個西非地區的電力供應都將因此受益。

中國大陸駐象牙海岸大使唐衛斌曾表示，象牙海岸已成為非洲新興經濟體的領頭羊。中方願與象牙海岸加深合作，共同迎接第二次「象牙海岸經濟奇跡」的到來。

(中時)