中市整治空汙策略展成效 PM2.5數值10月降至7年來最低

台中市政府環保局指出，台中市管制空汙策略漸展成效，10月PM2.5降至2011年監測以來最低！（陳世宗攝）

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台中市政府推行空汙管制策略已逐步展顯成效，環境保護局5日表示，依據環保署空品測站數據顯示，今年10月份未出現PM2.5濃度大於71微克/立方公尺，俗稱「紫爆」的現象；10月份PM2.5月均值也下降至19.8微克/立方公尺，為自2011年監測PM2.5數值以來最低。

環保局說，今年1至10月PM2.5均值濃度下降至20.4微克/每立方米，顯示台中市的空氣品質持續改善中，市府將持續努力，朝國家標準前進，以回應市民吸引清淨空吸的要求。

環保局表示，為改善空汙情形，台中市政府成立空汙減量工作小組，制定86項空汙管制執行方案，用盡一切政策工具面對及解決問題，促使台中火力發電廠總計將投入1500億元，著手進行燃煤機組改為燃氣機組等多項改善方案。

台灣空氣汙染具有季節性差異，也會受地形、氣候因素影響，秋冬期間，中部地區因大氣擴散不良、汙染物容易累積，雲嘉南則易受東北季風影響而有河川揚塵，均會造成空氣品質不良情形。

依據環保署空品測站數據顯示，台中市今年10月份PM2.5月均值下降至19.8微克/立方公尺，為自2011年空污季10月份監測PM2.5數值以來最低。比起2012年最嚴重的單月濃度35.9微克/立方公尺，空汙品質改善近4成，而且今年10月降雨天數僅5天，較2015、2016年同月的7天低。

環保局強調，為市民呼吸清淨空氣的權益，市府以最嚴格的標準檢視台中的空氣品質，始終以原來71微克/立方米的標準進行統計及資料比較，絕非部分民意代表所說使用新的AQI數值放寬標準及美化空汙現況，而市府強力管制作為要求下，空汙情形已漸改善，也盼全民共同參與，朝PM2.5年平均值2020年降至15微克/立方米的國家空品標準邁進。

(中時)

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