謝麗金考駕照動機太心酸 17歲車上遇狼爪染指「要不殺了我」

謝麗金一成年就考駕照，如今也樂當獨立女人，全因未成年時去打工，竟遭老闆伸狼爪。(中時資料照片)

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中時電子報

女星謝麗金給自己的車子暱稱為「小綠」，稱當初迷上愛車的「性感屁屁」，有駕照但對車其實沒概念的她，其實就是「外貌協會」標準，某次在路上看見同款車美麗的姿態，尾隨其後看了大概5次後，就衝到車廠，連實車都沒看直接下訂，樂當獨立女郎，而其實她一成年就考駕照、這麼想「出外靠自己」，跟17歲時一段驚險歷程有關。

據《蘋果》報導，謝麗金表示自己18歲一成年就去考駕照，理由都是17歲時打工的一場經歷，猶如好萊塢製作人性侵門翻版，謝麗金說當時她去補習班打工，遇上了狼老闆，老闆某次邀員工出遊，竟要求獨載她一人，當時沒有交通工具的她沒想太多就答應，沒想到一路上被老闆毛手毛腳，過程中對方甚至意圖強暴洩慾。

然謝麗金抵死不從，強硬表示只給老闆兩條路走：「你要不強暴我後就把我殺死，不然我會找到你把你殺掉」，如果不想選，就放她回家，拿命抵抗才終於逃離魔爪，也讓她決心未來在行動上再也不受制他人，才會一成年就考駕照，現在車上還會放帳篷，自由自在開到哪休息到哪，而至於鄉民總愛說馬路三寶是「女人、老人、老女人」，謝麗金不以為然，直呼也常有男人開車粗魯無禮，插隊、超車樣樣來，回嗆馬路三寶其實是「男人、小男人和老男人」。

(中時電子報)

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