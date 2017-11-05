川普來了！美稱對付北韓必須地面入侵核試場

日本NHK新聞正在播報北韓豐溪里核試場可能進行核子試驗的電視畫面。(圖/新華社)

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中時電子報

川普今日(5日)終於踏上亞洲這片土地、首先抵達日本，正式展開為期13天的外交訪問，這也是近25年來美國現任總統訪問亞洲為期最久的一次。川普這趟來訪當然是為了拉攏鄰近北韓的亞洲各國，共同對付世界的頭號公敵金正恩，因此他先前已經放話如果中國不積極處理北韓問題，恐怕日本會率先出手。而美國五角大廈則說，想要真正命中金正恩的核心要害，勢必得要以地面部隊入侵豐溪里核試場。

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，美國總統川普正式來訪亞洲之際，全球都很關注川普如何處理北韓的核武發展問題。五角大廈則宣稱，如果真的發生戰爭，想要確保能夠挖出深埋地底的核子武器、安全無虞，毫無疑問的只有一個辦法，就是以地面部隊入侵北韓核試場、展開正面衝突。

南韓民眾正在首爾火車站觀看北韓核彈試爆的電視報導。(圖/新華社)

美國五角大廈在給國會議員的信中提到，以目前美國對付北韓核武的能力來說，最適合的辦法就是要徹底消除、挖出北韓埋在核試場底下的核子武器。美國國防部人員評估，如果真的發生戰爭，北韓可能會使用生化武器，因為他們長期發展、生產能夠攻擊人類神經、血液的致命武器。如果和北韓開戰的話，美國該如何反制、應對，似乎只有派遣軍隊入侵地面，挖除核武一途。

(中時電子報)

文章來源：Securing North Korean nuclear sites would require a ground invasion, Pentagon says

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