甘霖基金會愛心園遊會 為獨居弱勢老人籌募經費

2017年11月05日 13:32 中時 黃國峰

甘霖基金會4日在豐樂公園舉辦「甘霖尬你作伙疼惜老大人愛心園遊會」，共有60個企業、團體們設攤，為弱勢獨居長輩募集照護資金。（黃國峰攝）

甘霖基金會4日在豐樂公園舉辦「甘霖尬你作伙疼惜老大人愛心園遊會」，為弱勢老人送餐和失智老人照顧等籌募資金，現場人潮洶湧。（黃國峰攝）

一直默默照顧台中市獨居長輩的甘霖基金會，4日在台中市豐樂公園舉辦「甘霖尬你作伙疼惜老大人愛心園遊會」，許多民眾帶著一家大小來逛攤位，反應熱烈，今年共有60個企業、團體們設攤，要來為弱勢獨居長輩募集聖誕禮物、圍爐、年菜和送餐經費。

扶老委員會主委陳韋成指出，今年活動有60個愛心企業、社團、志工和民眾設攤與商品捐贈。往年參與設攤的企業，今年甚至加碼兩個攤位，所得全數將捐做老人服務經費。 三年前有一群認同甘霖的社會人士，成立了扶老委員會，希望透過我們小小的力量，來為甘霖募集更多的資源，今年的園遊會已經是第三年了，謝謝來支持我們的每一個企業、團體、民眾，讓甘霖基金會能夠繼續為老大人來服務。

園遊會人潮不斷，舞台上表演活動也熱鬧滾滾，首先由惠文國小弦樂團拉開序幕，甘霖基金會日照長輩們也上台展現活力，二重唱班、陶笛班、「動齡樂團」等輪番上陣，展現了長輩藉由音樂輔療所帶來的改變，也藉此讓長輩們獲得成就感。

透過這次的園遊會，鼓勵長輩們出門，參與社會互動。甘霖基金會董事長謝信男表示，這場愛心園遊會，除了籌募助弱勢老人送餐和失智老人照顧等服務，也希望能呼籲大家多多關心厝邊的老大人，鼓勵長輩出來走走，一起用愛守護老大人！

(中時)