MLB》3年讓百敗隊變冠軍 太空人教頭有秘訣

2017年11月05日 11:57 中時電子報 蔡銘仁

太空人自2009年到2014年，總是敗多勝少，若當時要說他們會變百勝甚至冠軍隊，或許鮮少會有人相信，太空人能走到這步，除總管魯諾(Jeff Luhnow)布局補強，總教練辛屈(A.J.Hinch)的到來也是關鍵之一，他如何把太空人帶成冠軍隊？美媒報導指出，關鍵在擅於跟球員溝通。

辛屈1998到2004年當球員時，打擊率2成19、32轟，不能稱得上是好球員；即便褪下球衣，在2009到2010年接任響尾蛇總教練時，也是連兩年讓球隊只打出「敗多勝少」的成績。他隨後2010年到教士擔任球探部副總管後，2015年接下太空人兵符，此後率隊搖身美聯西區爭冠勁旅。

在辛屈當總教練前，太空人曾在2011到2013年連三季百敗，2014年也以70勝92敗作收。但辛屈讓這支球隊重生，首年太空人以86勝76敗搶下外卡資格，並一路殺進分區系列賽，去年雖無緣季後賽，但今年重振奪得隊史1998年來的百勝，更如願迎回1962年創隊以來的首座世界大賽冠軍。

辛屈如何改變這支球隊？《休士頓紀事報》記者卡普蘭(Jake Kaplan)認為，關鍵就在辛屈願跟球員溝通想法。從史丹佛大學心理系畢業的辛屈，去年冬天球隊短暫休息過後，就依序開始找艾爾圖維(Jose Altuve)、史普林格(George Springer)等球員溝通，討論對明年球季的想法。

卡普蘭直言，跟球員打好關係每個總教練都得做，辛屈擅於溝通，讓他在第三年就取得成功，「無論球隊在主場還客場，他辦公室的大門永遠為每個球員敞開。」43歲的辛屈執教不過第5年，但他的個性跟執教風格，在他跟球員溝通的過程中，卻成激勵球員表現更上層樓的關鍵之一。

(中時電子報)