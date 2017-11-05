挺柯文哲談縣市財政 陳景峻：就事論事說真話

台北市副市長陳景峻力挺柯文哲發言，並呼籲各縣市盡快進行財政總體檢。（劉于翔攝）

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台北市副市長陳景峻昨天在個人臉書「新北都 景峻」批判新北市舉債為六都之最，並說「關於縣市舉債問題，最該罵的其實是朱立倫！」陳今天接受媒體訪問表示，柯文哲提出各縣市財政「苗栗化」，是提醒中央與地方，要及早進行財政總體檢，否則財政紀律即將面臨崩潰危機。

陳景峻舉審計部2016年報告，批評新北市債務4年來增加564億餘元，增幅84.94％，位居六都之冠，相較於柯文哲上任3年，已經還債390億元，「朱立倫真該罵！」

他說，「過去當三重市長時期，那還是一個窮地方，但是卸任之後，還留下將近2億元財務，要知道三重市每年預算才10億元而已，我任內建公園、圖書館、停車場、運動公園，還有托兒所，我也沒有債留子孫啊，有用心在做事，人民自然會有感受」。

陳景峻表示，這是實際問題，並不是說不能舉債建設，但既然要舉債，就要讓人民能感受得到，要開源節流，把每一分錢用在刀口上，而且柯文哲發言是針對整體報表呈現出來的問題，新北市增加500多億債務，是不是該檢討一下？

媒體問到，「是不是新北市比高雄市更應該檢討？」陳說，因為曾經擔任過行政院秘書長，所以對於各縣市預算配置還算有所了解，各縣市都要趕快進行財政總體檢，如果再不做，財政紀律會崩潰。

陳景峻還說，如果一方面無限舉債建蚊子館，一方面社會福利持續增加，結果人民無法從建設中感受到政府的善意與用心，也不能順勢帶動整體經濟成長，就等於把錢丟到水裡面一樣。以台北市為例，3年來還債390億，而且重大建設也強調不追加預算，這些人民都看得到，反觀其他各縣市卻不斷追加預算，到底有沒有把1塊錢當3塊錢在用，大家看得很清楚。

有媒體提醒，前台北縣長周錫瑋準備召開記者會宣布參選明年新北市大選，陳回應，「這很好啊，各自提出政策跟論述，期待未來會是良性競爭」。

(中時)

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