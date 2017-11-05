1300輛重機在西螺大橋車聚 價值超過10億元

2017年11月05日 12:04 中時 周麗蘭

1300輛重型機車在西螺車聚，景象很壯觀。（周麗蘭攝）

張小姐（右）經常騎著愛車下田會勘，5日騎去車聚，左為縣議員李明哲。（周麗蘭攝）

1300輛重型機車5日在西螺大橋下車聚，價值至少10億元，西螺鎮街道不大，每一條街幾乎都可看到重機，這是車友第三年來西螺鎮大會師，他們覺得西螺滿好看，東市場很好玩、美食好吃。

西螺鎮一名攝影師戴進福希望行銷西螺鎮之美，三年前與一個重機車隊連繫，希望他們騎車來西螺創造議題，第一年來188輛，第二年來650輛，今年來了1300輛。

西螺鎮夙負盛名的就是西螺大橋，許多車友5日上午特從彰化溪州鄉進入西螺鎮，刻意路過1998公尺長的西螺大橋，欣賞濁水溪風光，也成為橋上風景。

包括立委劉建國、縣議員李明哲、蕭澤梧、廖秋萍，西螺鎮長鄭玲惠、代表會主席鍾任明都前往「朝聖」，天公做美東北風不強，車友在西螺大橋下高灘地大會師，風飛沙不大。

李明哲致歡迎詞表示，多數男人心中都有一部夢想重機，車友們已經達成夢想，他代表西螺鎮民歡迎到訪的車友，騎著愛車走訪可愛的西螺。

西螺鎮騎重機車的人還不多，在農田水利會工作的張小姐，家族都愛騎重機共有四輛，她平日也騎重機會勘工程，她表示騎去工作雖然很暢快，西螺風飛沙大，回家一定要擦車。

(中時)