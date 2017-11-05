NBA特稿》勇士衛冕關鍵並非3巨頭 而是格林

用「雙面刃」形容卓雷蒙格林在勇士的地位，應該相當貼切。(美聯社)

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中時電子報

或許大部分球迷會把勇士本季衛冕關鍵，放在目前場均都破20分的柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生3人身上，但從不少數據證明，勇士本季想完成衛冕大業，他們需要的還是不會「爆走」的卓雷蒙格林，畢竟他真的算是「兩面刃」！

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請別小看格林本季場均9.1分、7.9籃板與7.2助攻的帳面數字，其中籃板與助攻都居勇士隊上最多，場上負責主控的柯瑞平均助攻也才6次，可是格林平均失誤3.7次，也是隊上失誤王，主因出在他的傳球有時太過具有創意。

接著仔細觀察本季勇士9場例行賽，其中輸球的3戰，格林得分都沒上雙，場均得分只有4.7分，平均出手次數也僅5.3次，代表光靠勇士三巨頭飆分，假如少了格林成為場上第4得分點，勇士想要贏球難度也就提高不少。

畢竟打球如同「勁量小子」的格林，在場上往往成為激勵隊友的最佳動力，不管是他的進攻或防守，都能適時幫助勇士突破場上低迷或僵局，特別是在處於落後頹勢，格林總能找到激起勇士鬥志或反撲氣勢的有效方式。

但為何說格林是雙面刃？最好解答是去年總冠軍賽第4戰，倒地情緒失控的他，揮拳打中詹姆斯要害，造成他在第5戰禁賽，成為勇士最後遭到騎士逆轉淘汰的關鍵因素之一，他的情緒控管與愛嗆個性，確實成為不定時炸彈。

所以從上季總冠軍賽可以清楚看出，儘管騎士嘗試再次惹毛格林，但他這次偏不上當，冷靜幫助勇士重返榮耀，到了本季也是一樣，格林仍屬勇士衛冕的重要武器之一，只要他不再爆衝失控，勇士完成衛冕機會的確很大。

(中時電子報)

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