「我有治性病的藥！」男拿藥給國中女服用遭控猥褻

2017年11月05日 12:39 中時 張穎齊

性病疑雲！基隆市1名就讀國中的女學生平時和1名胡姓男同學交情甚篤，胡同學的爸爸平時駕駛小黃，經常順便接送少女上下學，某日少女懷疑自己染上了性病，便向胡父訴苦，胡父當下告訴她「我這邊剛好有治性病的藥！」隨即讓她服用，怎料少女昏睡起床後，感到自己被猥褻，控告胡父，但日前檢方認定證據不足不起訴。

檢警調查，40歲胡姓男子，平時擔任計程車司機，每天都會接送兒子上下學，又因為兒子與少女交好，也都會順道載少女，3人還會趁放暑假的時候，一同搭車去海邊烤肉、玩耍。

但卻在今年7月間，少女因為和前男友分手，心情鬱悶，但又苦無傾訴對象，於是傳訊息給胡父，並表示「我心情不好，想出門散散心！」胡父得知後，便在凌晨3時許，開車載少女到外木山停車場談心。

少女當下對胡父表示，她懷疑前男友有染性病，擔心已經傳染給她，胡父了解後，很湊巧地告訴少女「我這邊剛好有治性病的藥！」，便拿出藥給少女服用下去，少女吞下後覺得頭昏昏沉沉而睡著，醒來之後已在家裡。

之後，少女連續好幾天都深夜外出，母親驚覺有異，經追問之下才得知少女和胡父見面，少女也表示在昏睡之際，有感覺到胡父壓在她身上，還把臉放在她胸部上，母親獲知後當場氣炸，報警並怒告胡父。

胡父到案後否認犯行，並表示自己只有拿防治性病的藥給少女服用，然後就送少女回家，絕對沒有做猥褻行為。經訊後，警方將胡父依照妨害性自主罪移送基隆地檢署偵辦，但經過採集血液、尿液檢驗後，檢方並未發現少女有安眠藥、鎮靜劑、毒品等反應，認為罪證不足，將胡父予以不起訴處分。

(中時)