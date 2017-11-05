天冷想吃薑母鴨進補 男大生組Line群組偷鄰居鴨

白鴨及時被搶救，差點被祭五臟廟。（柯宗緯翻攝）

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男大生補鴨行動前特地組「薑母鴨」Line群組，商討對策。（柯宗緯翻攝）

天氣微涼，不少人想吃薑母鴨進補。高雄張姓男大生將歪腦筋動到鄰居頭上，他與友人成立Line群組「薑母鴨」，沙盤推演如何捉鴨，3日深夜兩人潛入鄰居家偷鴨，誤觸警報器，反倒被活捉扭送警局；男大生辯稱家中有養鴨，怕他孤單才想找伴另一隻鴨作陪，荒謬說詞令人哭笑不得，訊後依竊盜罪送辦。

警方調查，22歲張姓男子、23歲陸姓男子，3日深夜11時許，翻閱鐵捲門爬入三民區鼎金一巷內一處祠堂，要帶走池塘內的白鴨，再放入自備的布袋，過程不慎觸動警報系統，管理人員王姓男子，以為有歹徒想要闖入，立即報警處理。

張男辯稱，自己家裡有飼養公鴨，怕牠孤單，所以想找另一隻作陪，況且這鴨子是野生的，補鴨應該不會觸法。警方當場查看兩人手機，發現竊鴨行動前，還特地以「薑母鴨」為名組成Line群組，自稱為「高雄南區抓鴨部隊」，討論勘查地形，商討捉鴨對策，證據擺在眼前，他們才坦言的確想吃薑母鴨才犯案。

王男向警方說，祠堂內有開放式水池，他買小鴨豢養，吃池中水草長大，不料成鴨常常遭竊，幸好警方及時趕來就鴨，否則差點被祭五臟廟了。兩嫌第一次抓鴨反被警察抓，因跨越鐵捲門侵入他人土地抓鴨，涉及竊盜罪嫌，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)

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