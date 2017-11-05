查獲罕見槍枝！ 「神品」zoraki 914衝鋒手槍火力超強

2017年11月05日 12:52 中時 吳敏菁

zoraki 914手槍，在近年來全國檢警持續查緝器槍械中罕見見，可以選擇半自動及全自動之射擊方式，為一小型衝鋒手槍，以手槍來說火力相當強大。（吳敏菁翻攝）

zoraki 914手槍，在近年來全國檢警持續查緝器槍械中罕見見，可以選擇半自動及全自動之射擊方式，為一小型衝鋒手槍，以手槍來說火力相當強大。（吳敏菁翻攝）

zoraki 914手槍，在近年來全國檢警持續查緝器槍械中罕見見，可以選擇半自動及全自動之射擊方式，為一小型衝鋒手槍，以手槍來說火力相當強大。（吳敏菁翻攝）

彰化警分局5日凌晨在執行路檢勤務時，在彰化市公園路查獲罕見的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍，還附有1足以容納30發子彈的彈匣及滅音器，這款手槍是行家心中酷炫的「神品」，在國際網路爆紅，具有小型衝鋒沖槍的威猛，小巧但子彈可以連發，火力強大，在查獲槍枝中罕見。

警方表示，5日凌晨在公園路一段237巷口外，發現由簡姓犯嫌駕駛的自小客車違規，遂示意駕駛停車受檢，副駕駛座的涂姓犯嫌露出慌張神色，在腳踏板發現1黑色手提箱，涂嫌稱不過是平時水電工具箱，協調打開後，赫然發現把罕見的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍，另附有1足以容納30發子彈的彈匣及滅音器。

據行家表示，該手槍是槍手心中最殺的夢幻逸品，知名德製的軍用突擊槍，貝克手槍等，原廠價格多在1500美金到3000美金之間，但是近來網路爆紅的zoraki 914衝鋒手槍，1把卻要近1萬美金，價格高出3倍，但能砰砰神速的將30枚子彈連續擊發，彈殼炫轉噴舞，殺人武器超眩目，在網路流傳。

警方表示，zoraki 914手槍，在近年來全國檢警持續查緝器槍械中，實屬少見，該手槍可以選擇半自動及全自動之射擊方式，為一小型衝鋒手槍，以手槍來說火力相當強大，並在涂嫌身上查獲手槍子彈48顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。

(中時)