睡太熟被送往台鐵調車場 乘客跳鐵軌求助

圖為區間車。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

1名旅客日前搭乘從台北開往樹林的台鐵區間車，沒想到睡太熟，醒來時來不及下車，列車直接駛入樹林調車場。車上也有名華裔外國乘客受困，他們撥打車廂內服務電話，台鐵人員卻不知如何處理，只能跳下鐵軌求助。

據蘋果報導，旅客張男搭乘台鐵4113次台北開往樹林的區間車，因為熟睡而來不及下車，且列車直接開入樹林調車場內；車上還有名華裔外國乘客受困，他們撥打車廂內服務電話請求協助，但台鐵客服人員卻不知道如何處理，兩人只好走到前端車廂從列車上跳下鐵軌。

張男表示，有清潔人員建議他們先遠離列車進出口，再看看是否有台鐵人員可疏導至鄰近車站出口，不過台鐵卻無人前來處理，甚至建議他們沿著鐵軌走回去。不過，調車場外是南樹林車站，若無通道可走，且有列車經過，可能會被列車撞到，危害乘客生命安全。事後，是看到列車長才被告知該車將回送北上，兩人才又上車搭回樹林站。

張男坦承，他與另名旅客有疏失，但台鐵多年來卻無作為，要求應徹底改善。

台鐵表示，通常列車停靠終點站時，會有人員上車巡邏、清潔，但卻沒發現到還有2名乘客在第5節車廂，台北運務段長已親自向乘客道歉，並進行檢討。樹林車站回應，因調車場常有著便服無配戴識別證的員工出入，人員可能誤以為是員工而釀禍，強調未來會加強改善。

(中時電子報)

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