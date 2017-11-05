余祥銓撂情話Sandy竟有意交往 吳宗憲脫口：神經病！

2017年11月05日 12:43 中時電子報 吳品瑤

中天《小明星大跟班》將於明天(11/6)播出「誰是演藝圈裡的大話情聖？！」單元，該集邀請藝人辛龍、余祥銓、綠茶、大根及博炎做代表，對著安苡愛、康茵茵、Yumi及現場觀眾等說出最浪漫的故事或情話，讓大家評分，而自認對撩妹很有一套的余祥銓，說出了超肉麻情話，沒想到Sandy當著爸爸的面說有意交往，讓吳宗憲傻眼。

在「大話情聖」單元中，「寵妻魔人」辛龍打頭陣，說出某次跟老婆劉真去法國旅遊，老婆看中一款高價包包捨不得買，他案記在心裡，之後竟然獨自飛到法國買回該款包包，「等她生日那天醒來，那個包包就在她的床頭櫃上！」，自認這個驚喜浪漫到不行，沒想到遭安苡愛吐槽，虧辛龍「感覺他很閒，沒事去幫忙買！」，憲哥也忍不住說：「女人很怕男人做傻事，你這就是傻事！」。

至於自認撩妹達人的余祥銓，則祭出情話語錄「我覺得妳很普通，因為看到妳就開始撲通撲通！」沒想Sandy竟超買單大笑還說可愛，老爸吳宗憲看了冷回：「還是有女生喜歡這種有點神經病！」，余祥銓更分享過去追校花的經過，表示情話膚淺不如起而行，某次他身上帶不夠錢買玫瑰，只好「錯誤示範」偷摘花，特地將花放在校花的置物櫃裡，等她打開櫃子，余祥銓就跳出來對她邊唱情歌， 還說：「對不起，這樣做是因為我很愛妳，願意讓我照顧妳嗎？」，對方最後含淚點頭答應。

女星Yumi聽完故事，覺得余祥銓的招太油且會嚇到女生，憲哥則誇口說自己才是全場的情聖之王，女兒Sandy一聽忍不住直搖頭，甚至說氣話：「我要跟余祥銓交往！」，老爸吳宗憲一聽完全傻眼！

(中時電子報)