陳景峻談新北舉債 張其強：不懂持家辛苦

2017年11月05日 13:05 中時 葉書宏

有意參選新北市長的台北市副市長陳景峻針對新北市政府舉債問題提出看法，新北市政府發言人、新聞局長張其強表示，「台北市陳副市長」不瞭解新北開源節流，持家建設的辛苦，並不意外。

他強調，台北市升格直轄市至今50年，而新北市正式升格還不滿7年，進行中的公共建設這麼多，預算當然也須要同步支應，如果既要公共建設，又要零舉債，難道要加稅？還是要縮減既有的優惠？刪減福利？台北市陳副市長應該對新北多了解一點。

張其強表示台北市成為台灣的政經中心，超過了半世紀，包括統籌分配款在內的各項財政資源豐富，各項建設早已到位，但反觀新北，就連中央補助的一般性財源，不只低於台北，連高雄都不如。

新北市人口近400萬，但普通統籌款及一般性補助，平均每人僅分得0.96萬元，遠不及台北1.93萬元及高雄的1.53萬元。但新北從未自怨自艾，仍然積極開源節流，推動各項重大公共建設，像是包括捷運在內的交通建設、提升污水接管率（從99年42.28％，至目前已超過80％）、完成了11座市民運動中心，3座正興建中、以及淡海輕軌、環狀線第一期都將在明年完工等。除了嚴格控管向銀行的借款外，並堅持財政紀律，已償還勞健保欠費250億元。

張其強強調，《財政收支劃分法》至今已18年未修正，新北市改制後承接中央相關業務，但中央並未落實「錢權下放」權責相符的精神，導致改制以來，並未獲配合理財源，對於全國人口數第一的新北市，十分不公平，如依中央101年提供資料推估，新北市從100年至106年共短少約1000億元以上的收入。

張其強說，中央應儘速完成《財政收支劃分法》修正，保障地方政府財源，當然更希望「台北市陳副市長」，先搞清楚狀況後，再來說其他縣市。台北市還有很多事須要費心，台灣也還有很多縣市，須要舉債來建設，不要以為大家都跟台北一樣，身在福中不知福。

(中時)