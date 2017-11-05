王室鬥爭藉口？ 沙國王儲成立反貪會 立即逮11王子

2017年11月05日 13:15 中時電子報 蔡萱

才剛從宮鬥中勝出趕走堂哥接下沙國王儲之位的薩爾曼（Mohammed bin Salman），近來動作頻頻，4日發佈王室才剛宣布由他領導新成立的反貪腐委員會。沒想到不到數小時後，就立即逮捕11名沙國王子和多名前部長，被外界質疑是以反貪為名義，來鞏固自己的政權。

據《紐約時報》報導，沙國王室4日頒布飭令宣布成立反貪腐委員會，並且宣布委員將由王儲薩爾曼領導，數小時之後著名的億萬富翁阿瓦里德親王（ Alwaleed bin Talal）就遭到逮捕，除此之外還有數十名前部長以及4名現任部長也被捕，此舉可能是薩爾曼鞏固權力的最新行動，而未來王室清理門戶的行動可能將以此名義持續進行。

沙烏地阿拉伯是一個沒有成文憲法的君主專制國家，也沒有像國會或法院的獨立政府機構和行政單位來彼此制衡，也讓公帑和皇室財產之間的界限模糊不清，貪腐的情況十分普遍。

薩勒曼王子(左)是薩勒曼國王(右)的親生兒子信任，深受國信任。(圖/美聯社)

另外，王室4日昨天也頒布飭令，解除了米泰布王子（ Miteb bin Abdullah）國家保衛部部長的職務，並革除法吉埃（Adel Fakieh）的經濟部長職務。海軍司令也遭撤換。米泰布王子也是名列王位繼承名單之列，因此外界早在納伊夫王子遭到替換後猜測他會成為下一個目標。

薩爾曼王子被外界形容是薩勒曼國王「最寵愛的兒子」，今年6月時才從王室長久以來的內部鬥爭中脫穎而出，擠下了前任王儲也是他的堂哥納伊夫王子（Muhammad bin Nayef），從原本的副王儲晉升為沙國王位的繼承人。當時甚至有消息透露，薩爾曼和父親薩爾曼國王設局「鴻門宴」，將那納伊夫王子軟禁在王宮內並迅速召開換王儲的會議，讓納伊夫王子無還手之力，順利奪下王位。

(中時電子報)