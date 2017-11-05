5代戰機呢？日本心神驗證機結束試飛

2017年11月05日 13:19 中時電子報 楊幼蘭

就在美國總統川普5日首度訪日前不久，傳出日本第5代戰機「先進技術驗證機」心神進行最後一次試飛的消息。

據《觀察者網》5日的軍事評論指出，日本防衛省研製的X-2先進技術驗證機「心神」10月31日由F-2測試機伴飛，進行了第32次測試飛行，在飛機落岐阜縣的航空自衛隊基地後，現場測試人員打出「飛行試驗終了」的大標語牌，加上日本軍迷也傳言，這是它最後一次試飛，於是有關「心神」試飛結束的消息不脛而走。

如果傳聞屬實，從2016年4月22日「心神」在製造廠開始首飛，到這次所謂的「飛行試驗終了」，試飛總共只持續了1年6個月又9天。

「心神」從2006年5月公開全尺寸「雷達截面」（RCS）測試模型時，就引起舉世關注，它的曝光時間比俄羅斯蘇-57，還有中國的殲-20都早。從2012年3月開始，花了差不多一年半總裝原型機的專案來說，驗證機才進行32次試飛就結束，未免也太兒戲了。

分析指出，參考其他國家的驗證機，撇開美國X-31這種專門驗證空戰機動性的飛機在5年內就試飛了538架次不提，就算上世紀末經濟衰退的俄羅斯酥-47前掠翼驗證機，在1997年到2000年中的前兩階段，也進行了超過90次試飛，而這不算它2001年到2005年時，為了進一步驗證T-50技術所進行的第三階段試飛。

此外，「心神」在這僅有的32次試飛中，還有加裝反尾旋改出傘等一些特定科目的飛行，實際試飛的次數顯然更少。按日本防衛省最初計畫，「心神」試飛原本要持續到明年，總試飛次數至少約有50次，如果現在這樣草草結束，顯然包括當初所謂的RCS的實機測試等，應該也很難在最初的30多次試飛中，就試出個所以然。

分析指出，日本防衛省在最初設計這架驗證機時，就沒有加入如彈艙、機載雷達及先進航電系統等設備，多少也算是有「先見之明」。區區32次試飛，更加不可能去深入測試這些有的沒的，不配備它們，多少還能節省國民寶貴的稅金。

分析認為，「心神」身為「先進技術」驗證機，但卻缺少足夠的先進技術，以致進一步的試飛缺乏足夠的意義。

而防衛省裝備技術廳公佈的規劃顯示，在日本真正的5代機相關技術裡，「心神」先進技術驗證機只是其中一小部分，包括高性能小型化有源相控陣雷達、大推力新一代渦扇發動機、未來紅外線與雷達告警裝置、戰鬥機用綜合火控系統、主動防禦系統等，都是十分關鍵的新技術領域。

而在研製過程中，為了減少研發成本和技術風險，「心神」不僅採用了大量成熟的產品設備，還不必承擔太多技術測試任務。根據防衛省裝備技術廳的資料顯示，「心神」測試的主要新技術中，包括使用加力燃燒室的XF5-1型渦扇發動機、為實現高機動性而引入的偏流板式推力向量噴口系統，還有相應的飛-推一體綜合飛行推力控制系統、加萊特進氣道、全機隱身化外形、新型複合材料，以及座艙防雷達反射鍍膜等。

(中時電子報)