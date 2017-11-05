運煤輪斷纜倒退嚕漂回雲林 學者憂：撞上離岸風機怎麼辦？

巴拿馬籍運煤輪哈威輪（Harvest Sky）上月20日才從桃園外海脫淺。昨（4日）晚被拖往大陸潮州維修途中，在新北市東北方外海又斷纜，受強勁東北風吹拂，竟一路倒退嚕回雲林外海。（截圖自應用程式Marine Traffic）

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圖為今年1月航港局經採納各界意見後，考量航安，規畫將航道修正，改為南北端各9海浬寬。（取自能源局簡報）

巴拿馬籍運煤輪哈威輪（Harvest Sky）實是多災多難，上月20日才從桃園外海脫淺。昨（4日）晚被拖往大陸潮州維修途中，在新北市東北方外海又斷纜，受強勁東北風吹拂，竟一路倒退嚕回雲林外海，幸已下錨待拖救。但學者不禁擔心發問：「離岸風電的TSS（分道通航制）來一個這個狀況請問如何處理？」

哈威輪上個月13日晚間才擱淺於桃園下海湖外海0.3海浬處，20日晚間好不容易由日本救難公司 Nippon Salvage船隻Koyo Maru拖救脫淺。

由於船身仍舊故障失去動力，所以日前由拖船拖往高雄興達港卸煤後，本自11月2號開始慢慢拖往大陸潮州修繕，不料昨晚間約6時至7時許拖到新北東北方外海時，突又遭遇拖船拖帶哈威的纜繩斷裂，因此哈威受強勁東北風吹襲，今已一路「倒退嚕」近300公里，至雲林台西鄉外海，再漂流下去，恐有再度擱淺台灣沿岸疑慮。

不過，據了解，哈威輪船東已聘請亞洲海力救難公司再將該船帶纜拖往潮州，亞洲海力也已派出船隻Salvage Champion前往救援。

據指出，由於拖帶往潮州距離較遠，為謹慎起見，需帶上較粗的纜繩，但現場風浪高達7、8米，哈威輪也尚未清除先前遺留的斷纜，所以船東與亞洲海力協調後，決定讓哈威先下錨，待天氣好再執行帶纜作業，目前船隻尚無進一步漂流再度擱淺之虞。

然而，危機雖看似暫時解除，台灣海事安全與保安研究會秘書長、船長公會副秘書長陳彥宏在臉書PO文強調：「東北季風『倒退嚕』比前進速度還快，有夠威。考題來了，請接招：『離岸風電的TSS來一個這個狀況時，請問如何處理？」

陳彥宏所指TSS（分道通航制）是指，經濟部公告彰化及雲林外海離岸風電潛力場址後，交通部航港局為確保航安，另外再於風場劃設各寬2海里的北上及南下航道，加上航道左右安全隔離帶，及航道隔離區，整體航道南北各寬9海浬（見圖）。

陳彥宏的擔心在於，未來若發生像哈威輪一樣船身失去動力不受控，又被強勁風浪及海流帶動「硬闖」風場，撞上風機恐會造成風機受損。值得航政主管機關正視，並及早研擬因應。

(中時)

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