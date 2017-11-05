女山賊出沒！？草嶺古道芒花季登場

2017年11月05日 13:34 中時 張穎齊

草嶺古道芒花季是每年11月至12月的盛事，銀白色秋芒滿遍山野的美景，令人印象深刻，吸引許多來自各地的遊客，紛紛前來賞芒健行。（東北角風管處提供）

草嶺古道芒花季登場，芒花逐漸盛開，不過近2年受到暖冬氣候影響，芒花較往年晚開，預計12月上旬將開始大量盛開。（東北角風管處提供）

草嶺古道芒花季登場，芒花逐漸盛開，不過近2年受到暖冬氣候影響，芒花較往年晚開，預計12月上旬將開始大量盛開。（東北角風管處提供）

今年草嶺古道芒花季，東北角風管處特地在周末例假日安排「山賊互動遊戲」等活動，女山賊們將藏身在古道間，不定時出沒與民同樂。（東北角風管處提供）

時序來到秋天，也代表著芒花的春天到來，每年萬眾矚目的「草嶺古道芒花季」正式開跑！古道間，滿坑滿谷的芒花將逐漸盛開，讓人可以一覽雪白的銀色世界，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的芒花季，即日起展開，邀民眾上山賞芒，並感受草嶺古道特有的歷史風華。

每年10月起是北台灣芒花的開花期，而邁入第16年的「草嶺古道芒花季」又是每年11月的盛事，不過近2年受到暖冬影響，而有晚開的情況發生，但仍不減遊客的熱情，紛紛遠道而來，享受健行以及欣賞花海的樂趣。

東北角風管處表示，雖然今年花期有受到延遲的影響，但已經逐漸開花，估計到12月上旬會開始大量盛開，此外今年還搭配「芒裡偷閒」的活動，即日起至26日期間，每周六日將舉辦「山賊互動遊戲」、「客棧奉茶」、「古道藝人音樂表演」、「古道人文–生態深度導覽」等活動。

風管處長陳美秀說，活動期間，在總長8.5公里的草嶺古道上將出現「山賊窩」，山賊小子會躲藏在附近，不定時出沒與民同樂；另外在客棧遺址除了有掌櫃及說書人與遊客互動玩遊戲外，還提供客棧奉茶供遊客取用。

陳美秀表示，民眾在欣賞美麗芒花的同時，也會在古道上看到街頭藝人的作樂演出，主辦單位還安排了「敲更人」於每週例假日下午近傍晚時分，沿途敲更提醒民眾天色漸暗、及早下山，以顧及遊客行走上的安全，另外1天內還有2場的深度導覽活動，讓遊客能夠更深入了解古道的人文歷史與生態環境。

為提升旅遊的便利性，活動期間例假日也將提供接駁公車往返福隆遊客中心、大里遊客中心與遠望坑街口3地，而台灣好行–黃金福隆線856公車於活動期間例假日也將延駛到遠望坑街口，邀集各地民眾來趟人文生態及知性之旅。

(中時)