賞芒踏青吃山藥 雙溪山藥產季聯袂出擊

2017年11月05日 13:32 中時 張穎齊

新北市農業局舉辦「新北健康三寶–東北角秘境尋寶趣」活動，將在雙溪、貢寮、平溪等地辦理「山藥輕旅行」，並於各區火車站，邀集各地山藥小農，推廣山藥之美。（新北市農業局提供）

隨著芒花季熱鬧展開，山藥產季也悄悄地一同登場，新北市農業局為推廣「新北健康三寶–東北角秘境尋寶趣」活動，除了在雙溪舉辦山藥展售會外，也將於11、12、18日陸續在雙溪、貢寮、平溪舉辦共6場「山藥輕旅行」，邀民眾在賞芒之餘，一同品嘗山藥的甜美。

新北市山藥產地包含瑞芳、雙溪、貢寮、淡水、三芝、汐止、平溪等區，栽培面積46公頃，年產量約600公噸，其中雙溪、平溪、貢寮種植的「基隆原生種」山藥，肉質細緻潔白，黏液豐富，每台斤售價約160至180元，上市後供不應求。

雙溪區公所即日起在雙溪火車站前舉辦山藥展售會，提供山藥饅頭、山藥粿、山藥湯圓免費試吃及雙溪在地蔬菜展售，在這段期間，區公所也與店家合作，推出山藥風味餐及提供折扣優惠，福隆便當業者也跟進，推出季節限定山藥便當。

新北市農業局表示，為了讓更多人瞭解新北健康的健康食材「山藥」，特地集結新北市境內的山藥小農，共同推廣，並鼓勵大家多到東北角玩。另外11、12、18日分別在雙溪、貢寮、平溪地區，將舉辦6場的東北角秘境尋寶趣旅行，體驗挖山藥、品嚐道地山藥料理，還可以順道去草嶺古道賞芒花，探訪東北角秘境景點。

雙溪區公所表示，每年10到12月是山藥產季，也是最適合到東北角踏青的季節，在這段期間，可以憑搭乘火車票根至雙溪低碳驛站租借腳踏車享折扣優惠，若在火車站宣傳背板前拍照打卡上傳「新北山藥養生三要」臉書，還可以參加抽獎，讓民眾「吃得健康、玩得開心！」

(中時)