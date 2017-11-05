保留老街歷史味 神農街居民思考生活與商業共存新模式

神農街由社區發展協會推出立體明信片，遊客可以透過明信片對老街說話。（台南市五條港發展協會提供）

友善列印
中時
遊客撿拾回收容器，社區現場灌漿製成盆栽，提醒保存歷史街道的清潔。（台南市五條港發展協會提供）
立體明信片重現神農街早期歷史建築圖片。（台南市五條港發展協會提供）

提到台南市區老街，以中西區神農街最具代表性，近年大量商業活動與觀光客進駐，迎來鉅變，「台南市五條港發展協會」與「綠林遠思多媒體工作室」共同合作，藉由台南市政府文化局「設區自造」計畫，設計2項產品，即日起至11日透過活動，找尋在地商業與生活共存的新模式。

台南老街觀光近年蔚為風潮，不斷有新的店家進駐歷史街區，商業元素取代了生活元素，遮擋住老建築的美；遊客取代了居民，使街道的日常生活漸漸消失。

台南市政府文化局「設區自造」計畫顧名思義是設計產品，以「集拾語-對話神農老街上」為主題，設計「吉光片語／立體明信片」及「神農街美拾‧盆栽」兩項產品，即日起至11日，在神農街五條港發展協會會館舉辦試賣，其中11日作教學示範。

「集拾語」分為集、拾、語3種概念，「集」為聚集觀光客、民眾一起手做。「拾」、「語」各為兩種作品。

「拾」的意義為遊客從街道撿來的回收物，再交給位在神農街內的「台南市五條港發展協會」，以灌漿方式，打造盆栽底座，並放入泥土與植物，藉活動鼓勵居民與遊客重視神農街環境。

「語」為吉光片語，即由社區居民用提供的神農街道建築門面老圖片，做成立體明信片，遊客看到舊時非商業化的街道，省思珍惜現有的觀光環境。

台南市五條港發展協會理事長盧紀邦表示，隨著知名度大增，近年神農街因觀光而出現許多垃圾，「集拾語」透過兩種簡單產品，強調注重老街的觀光品質與環境清潔，11日將有試賣兼教學活動，邀請民眾前來參與。

(中時)

運煤輪斷纜倒退嚕漂回雲林 學者… 老街商業化隱憂 神農街居民擔心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。