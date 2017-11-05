保留老街歷史味 神農街居民思考生活與商業共存新模式

2017年11月05日 13:48 中時 程炳璋

遊客撿拾回收容器，社區現場灌漿製成盆栽，提醒保存歷史街道的清潔。（台南市五條港發展協會提供）

立體明信片重現神農街早期歷史建築圖片。（台南市五條港發展協會提供）

提到台南市區老街，以中西區神農街最具代表性，近年大量商業活動與觀光客進駐，迎來鉅變，「台南市五條港發展協會」與「綠林遠思多媒體工作室」共同合作，藉由台南市政府文化局「設區自造」計畫，設計2項產品，即日起至11日透過活動，找尋在地商業與生活共存的新模式。

台南老街觀光近年蔚為風潮，不斷有新的店家進駐歷史街區，商業元素取代了生活元素，遮擋住老建築的美；遊客取代了居民，使街道的日常生活漸漸消失。

台南市政府文化局「設區自造」計畫顧名思義是設計產品，以「集拾語-對話神農老街上」為主題，設計「吉光片語／立體明信片」及「神農街美拾‧盆栽」兩項產品，即日起至11日，在神農街五條港發展協會會館舉辦試賣，其中11日作教學示範。

「集拾語」分為集、拾、語3種概念，「集」為聚集觀光客、民眾一起手做。「拾」、「語」各為兩種作品。

「拾」的意義為遊客從街道撿來的回收物，再交給位在神農街內的「台南市五條港發展協會」，以灌漿方式，打造盆栽底座，並放入泥土與植物，藉活動鼓勵居民與遊客重視神農街環境。

「語」為吉光片語，即由社區居民用提供的神農街道建築門面老圖片，做成立體明信片，遊客看到舊時非商業化的街道，省思珍惜現有的觀光環境。

台南市五條港發展協會理事長盧紀邦表示，隨著知名度大增，近年神農街因觀光而出現許多垃圾，「集拾語」透過兩種簡單產品，強調注重老街的觀光品質與環境清潔，11日將有試賣兼教學活動，邀請民眾前來參與。

(中時)