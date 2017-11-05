松坂大輔告別軟銀致歉：抱歉3年來沒回應期待...

松坂大輔告別軟銀，今天跟球隊和球迷致上歉意。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

今年甫滿37歲的「平成怪物」松坂大輔傷勢不斷，加盟軟銀這3年來僅在一軍投1場，完全成了俗稱的「薪水小偷」，雖曾傳軟銀打算續留他，但因軟銀是打算讓他球員兼教練，松坂不願接受安排，因而決定離去，日媒今(5日)報導，松坂為這3年來不佳的表現，向球迷和球隊致上深深歉意。

返日3年一軍僅投1場 松坂大輔告別軟銀

松坂2015年告別大聯盟，與軟銀簽下總值12億日圓(約3.17億台幣)的3年約，但他隨後右肩不斷出狀況，多數時間都在二軍出賽，僅去年季後在一軍登板過1場。季前球團曾表示考慮跟他續簽，但據《西日本體育》指出，是打算讓松坂嘗試當教練，同時以未支配下球員身分力拚復出。

但松坂拒絕球團的安排，選擇與軟銀結束賓主關係。他今天發表聲明，為這3年來的低迷，向軟銀球團跟球迷致歉，並感謝這段復健路直到最後一刻，總支持著他的總教練工藤公康、教練們、隊友跟球迷，為回應他們，讓他更想回到一軍的投手丘，「隊友和球迷們，相信我們未來能在球場上再會的！」

松坂雖10月時開始練投，且肩膀似乎沒有異狀，然而他過往的傷病史，加上已經37歲的年紀，想以球員身分重返球場，並不容易。近期在大舉找退役球員回鍋的西武獅，今天談到是否會簽松坂，球隊總管渡邊久信態度保留，「球隊還未決定，他過去確實有功，但要成為戰力似乎有點難。」

(中時電子報)

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