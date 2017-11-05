點燃心中愛的蠟燭 宜蘭民間善心團體「福氣家族」散播福氣

2017年11月05日 14:07 中時 胡健森

「福氣家族」的成員們，正忙著自己動手包裝文創禮盒，為下個月的成立大會做準備。（胡健森攝）

台灣社會亂象愈來愈嚴重，所幸也不斷有正向力量來溫暖社會，一群來自各行各業、志同道合的好朋友自發成立的「福氣家族」民間善心團體，即將在下個月正式成立，經過了4年多來的磨合、嘗試，目前「福氣家族」已有200多位成員，大家有錢出錢、有力出力，透過自己籌募資金，幫助宜蘭縣內的弱勢家庭，提供金錢及物資上的協助。

福氣家族在4年多年前，便以「寒冬送暖」方式從事社會服務，在年底時會先過濾、擇定對象，隨後提供客製化的物資或代金服務，促使社會的一些「好事」發生，去年起再增加服務內容，家族成員自己籌措急難救助金來幫助突然發生困境的家庭，目前服務對象以宜蘭縣為主，未來如有更多的能量，也會逐漸拓展到其他縣市。

籌備會主委李枝全說，福氣家族單純只做公益，不涉入政治也不參與商業行為，因為家族成員的理念正如家族名稱，福氣傳承就像將蠟燭點燃一樣，希望能號召更多人，用自己心中愛的蠟燭，點燃他人心中的蠟燭，不但不會減損自己的亮度，還能一路傳承下去，並且讓世界更加光亮。

李枝全表示，團體的正式名稱為「福氣家族公益協會」，已經提報給宜蘭縣政府並通過審核立案，將在12月17日正式舉辦成立大會，協會將會持續對社會弱勢者盡可能地提供協助，財務也絕對公開透明，每年年底都會舉辦「福氣家族回娘家」活動，將協會一年來所做的事情以及出入款項對會員們交代清楚。

數十位「福氣家族」的成員5日齊聚在古亭國小，大家分工合作動手包裝在成立大會上所需要的茶葉文創禮盒，這些茶葉文創禮盒從設計、輸出、包裝，都是會員自己動手完成，茶葉則是來自南投縣鹿谷鄉，經過農會認證的無毒茶葉，更能彰顯出健康、環保、公益的協會宗旨，也歡迎更多人加入家族一起散播福氣，可與協會秘書李婉詩聯繫：0933-096042。

(中時)