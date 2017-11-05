《走讀府城》教師研習 籲護城愛樹活化老屋

2017年11月05日 14:10 中時 曹婷婷

台南慈濟高中《走讀府城》教師研習造訪台南公園及西華堂，尋找古城牆及古井，老師們對台南公園的大北門城牆殘蹟在4年前遭工務局外包商挖除，表示詫異，嘆息福州公廳百年老樹就這樣被挖除，尤其，偕行社全台僅3處，另2處都在台北，彌足珍貴，但官方卻任其荒廢傾圮，也無立牌解說，呼籲市府護城愛樹活化老屋，別讓文化資產一再消失。

一行人走讀燕潭、重道崇文坊、北門城垣殘蹟、市仔頭福隆宮、偕行社、西華堂、福州公廳、陰陽公廟、臺灣總鎮署及321巷藝術聚落等，行走在昔日城牆所在處，聆聽當時的人文逸事，對照今昔，深化教學素材，從不同的角度傳承府城文化。

主講人吳宗原老師細說台南公園的過往及設施，從拆除大北門城牆、墓地、廟宇及慈惠院附屬的乞食藔，到發生熊傷人事件，許多老師聽聞後，瞠目結舌。

福隆宮前的市仔頭街，更見證都市變遷中的繁華褪盡，廟內「雲龍水墨壁畫」係名家大師蔡草如1985年創作，歷經30年香火，煙垢覆蓋，近年修復從見天日，然知者甚少。

而佇立公園南路旁的偕行社，迄今近百年，典出《詩經．秦風．無衣》：「豈曰無衣？與子同裳。王于興師，脩我甲兵，與子偕行。」，取其同甘共苦，互相扶持之意。

福州公廳及其媽祖廟埕早已被拆，前些年本來有棵樹齡約130年老榕在當地，承載居民許多珍貴回憶，後來建商購地興建豪宅大樓，挖除老樹移植他處，也等同挖除府城記憶了。開基陰陽公廟是全台少見主祀陰陽公的廟宇，已傳承190年，現在卻常被誤認陰廟，陰陽公是司法考試的主考官，也是專治奇疾怪症的神醫。

而台南公園旁的大停車場，昔為尖山，清代是臺灣總鎮署衙門，後來成為日本陸軍營區，二戰後改為陸軍兵工配件製造廠，後方巷弄的日軍官舍已闢為藝術聚落，然多數人來此拍照打卡，卻對曾居住該處的美術大師郭柏川教授認識卻不多，殊為可惜。

參加研習的台南市教育產業工會侯俊良理事長表示，慈濟高中能投入如此多資源在文化傳承，令人感動，更佩服吳老師深耕府城文化，榮獲台南市政府頒發106年度推動環境教育個人組優等獎，期盼參加研習的老師都是府城的文化種子，汲取養分後，回校教育下一代。

(中時)