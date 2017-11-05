高雄師範大學歡慶50歲 日夜活動都精彩

2017年11月05日 14:09 中時 李義

創意啦啦隊競賽，展現學生的創意與活力。（高師大提供）

校友慶生晚宴節目精彩，師長校友同樂。（高師大提供）

國立高雄師範大學50周年校慶活動熱鬧滾滾，一系列慶祝活動，從白天熱鬧到晚上，晚間席開321桌的校友回娘家感恩餐會，更有逾3千位校友團圓齊聚校園慶賀母校生日。

慶祝大會上，校長吳連賞特別頒獎表揚包括監委蔡培村、教育部政次蔡清華等70位傑出友、教學優良教師、學術研究優良教師、優良導師及優良職工等。

接著在創意啦啦隊比賽揭開序幕，展開運動大會、農來文創市集、高雄女師校友回娘家暨第一屆校友畢業60周年同學會、各系系友所友回娘家等熱鬧活動。

吳連賞校長表示，為慶祝人生難得的一次50年，高師大自10月起已陸續推出各項暖壽的活動，包括藝術大師精品展、新編豫劇「劉姥姥進大觀園」、校園路跑活動、校慶音樂會等。

創意啦啦隊比賽最為競爭，分別由藝術產業班、美術系及視設系，獲得前三名；地理系、國文系及數學系，榮獲創意獎、精神獎與造型獎。

和平路兩側人行道上與農業局合辦的農來文創市集，琳瑯滿目呈現高雄在地農民的有機蔬菜農作物、文創工作者的特色文創商品、手作食品等，吸引非常多往來的人潮，感受到市民朋友們，一起為高師大生日祝賀。

席開321桌的慶生宴節目更是精，校友曾靖紘與陳若翠擔任主持人，理事長陳俊中及祕書長陳逸虹全程參與，節目包括教授林裕森的熱音樂團表演、校友太鼓隊表演、合唱團演唱、客家所學生歐陽妤璇的薩克斯風表演、校長歌手王萊及人知所教授劉廷揚的超水準的演唱更是掌聲不斷。

英語系外籍老師歐雷威教授的武術表演及造型特殊的咕咕雞表演與19隊咕咕雞影片放映，期間穿插摸彩活動，最大獎超大型液晶電視由內門區長邱瑞金抽中，立即轉贈母校贏得現場掌聲。最後大家以一曲「感恩的心」感謝母校的栽培及大家的踴躍參與，並齊聲祝福高師大生日快樂。

(中時)